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《鬼滅之刃》日輪刀鍔完美重現　「鬼殺隊」製冰盒讓你喝飲料超有fu

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝 AMNIBUS

日本動漫《鬼滅之刃》超人氣席捲全球，每每推出周邊商品就立馬搶售一空，近期日本動漫周邊平台AMNIBUS推出了超適合夏季的「鬼殺隊」製冰模組，將成員們在動漫中的專屬標誌，透過冰塊完美重現，超Q模樣共6款造型簡直是要粉絲們荷包失守！

▲鬼滅之刃製冰模組 。（圖／翻攝品牌官網）

▲鬼滅之刃製冰模組 。（圖／翻攝品牌官網）

《鬼滅之刃》中，鬼殺隊成員藉由特殊能力，分別打造出不同造型的「日輪刀」刀鍔，透過特製的專屬「日輪刀」刀鍔就能輕鬆辨識哪把刀屬於誰，《鬼滅之刃》在日本有名的動漫周邊線上平台AMNIBUS，上架了「鬼滅製冰模組」，呼應炎熱的夏日，將劇中鬼殺隊成員們的刀鍔部分，化身成了製冰模組，共推出炭治郎、我妻善逸、富岡義勇、胡蝶忍、嘴平伊之助、煉獄杏寿郎6款造型。

▲鬼滅之刃製冰模組 。（圖／翻攝品牌官網）

▲鬼滅之刃製冰模組 。（圖／翻攝品牌官網）

▲鬼滅之刃製冰模組 。（圖／翻攝品牌官網）

只見炭治郎的圓形日輪刀刀鍔不只被完美重現，就連製冰模組的綠色也是炭治郎專屬代表色，我妻善逸四瓣輪廓的刀鍔，搭配標誌的閃耀金髮配色，就連點點的三角形細節也不馬虎；嘴平伊之助令人印象深刻的「豬頭」也是讓人超想入手！還有富岡義勇寶石般的簡約製冰模組、胡蝶忍紫色的浪漫蝴蝶輪廓、煉獄杏寿郎的火焰造型，模組的矽膠材質除了水之外，還能注入果汁、液態巧克力等，多樣用途即便是腦粉也不怕入手「廢」物。

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關鍵字：

鬼滅之刃, 鬼殺隊, 動漫, 日本, 炭治郎

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