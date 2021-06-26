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凱特王提點戀愛中的女人：別隨便坐在老婆位子！愛情與婚姻是兩個腦袋

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記者王則絲／台北報導

早先《ET FASHION》專訪時尚觀點自媒體人凱特王（Kate Wang），帶大家窺探凱特王的氣派衣櫃，更邀請到她傳授私房的「白襯衫穿搭術」。除了在時尚領域活躍，凱特王對於兩性、愛情也很有一套見解，她總能透過宏觀的視角、切身的舉例來點醒正在戀情中迷惘的女人、女孩們。

▲凱特王專訪。（圖／凱特王提供）

▲時尚觀點自媒體人凱特王。（圖／凱特王提供）

►專訪／KOL凱特王「白襯衫穿搭術」女生都該學　自曝IG怪癖：限動絕不斷

最近凱特王在IG上發表一篇愛情文章，她申論：「愛情跟婚姻是不同的腦袋，而女人卻常常用同一個腦子去思考這兩件事。」這是讓她覺得很危險的事。在專訪中凱特王也提到：「不要隨便坐在老婆的位子！女友就做女友該做的事情，不要做妻子該做的事情。」不然最後苦的真的會是自己。

產生身份跨界意識的原因：想讓對方覺得自己是適合結婚的對象

有些女生在交往沒多久後，就會把自己帶入到「老婆」的位置，想證明自己是「賢妻良母」，也就是想塑造成普遍社會觀念裡「適合結婚的對象」，比如說去男友家洗碗、收拾住處、給他做飯、逼迫自己跟對方的家人熟悉⋯⋯。

當然隨著情侶關係更緊密，多少還是會做點這些舉動，但凱特王認為還是得保留點距離感：「我覺得這些都沒必要，這些勞務就算你交往時會做又怎麼樣？因為結婚後你只會埋怨對方怎麼都不做？可是你也不能怪他，因為還沒娶你之前你就在做了，人家才覺得婚後開始計較起來的你莫名其妙呢。所以我才覺得許多女生在做老婆之前，就已經在做老婆的角色，是蠻危險的。」

▲凱特王愛情觀點。（圖／翻攝自IG）

▲戀愛中的女生，常常會做出一些身份跨界的事情。（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle）

那麼什麼是戀愛的女生該做的事？

凱特王說道：「撒嬌、任信、撒潑都可以，好好享受談戀愛的感覺，他們（談戀愛的女生）可以做自己，這件事情是當老婆以後不能做的」、「女友就是給他快樂！懂嗎，開心、快樂這樣子。」相對的，戀愛時也給對方同等的自由，他們想做什麼就做什麼，因為他還不是你的責任。

凱特王強調：「你一定要用不同的腦袋去看這兩件事情（戀愛與結婚），這樣你在談戀愛時心態上就會輕鬆很多。」因為凱特王看待婚姻是很嚴肅的，「要結婚的時候我就會告訴自己，我不能隨便跟男孩子放電了，我會對我自己有更多約束，我會知道我即將承擔的責任。」成為老婆後加錮在身上的責任與使命感，包括了兩人的未來、兩家的家人，自由被限縮是肯定的，所以凱特王給所有女孩忠告：「如果目前還不想承擔這些，就不要結婚；既想結婚又不想承擔，那你就別結婚。」

▲凱特王愛情觀點。（圖／翻攝自IG）

▲「女友就做女友該做的事情，不要做妻子該做的事情。」（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle）

►專訪／KOL凱特王「白襯衫穿搭術」女生都該學　自曝IG怪癖：限動絕不斷

關鍵字：

凱特王, Kate Wang, 愛情觀, 愛情與婚姻, 兩性, 感情, 男女

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