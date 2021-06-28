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IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@j.estina_official

韓國女星IU（李知恩）甜美活潑的樣貌深植人心，近期她為飾品品牌J.ESTINA拍攝形象大片，陸續釋出充滿夏日風情的清爽造型，畫面中IU以清新淡雅的妝容襯托出小巧珠寶，在炎炎夏季用脫俗氣質擄獲粉絲們的心。

▲IU j.estina形象大片 。（圖／翻攝IG）

▲IU j.estina形象大片 。（圖／翻攝IG）

▲IU牛仔連身褲裝拍攝視角彷彿「裡面沒穿」。

IU被粉絲們譽為「國民妹妹」，作為韓國飾品品牌J.ESTINA形象代言人，在最新的夏季系列畫報中，她接連換上多套休閒又不失撫媚的造型，只見她先穿上率性的牛仔連身褲裝，內裡搭配白色細肩帶背心，彷彿「裡面沒穿」的拍攝視角大方展露性感，甜辣風格造型令粉絲們超級心動。

▲IU j.estina形象大片 。（圖／翻攝IG）

▲IU j.estina形象大片 。（圖／翻攝IG）

▲IU一雙美腿隨著擺拍視覺不斷延伸。

緊接著IU換穿天空藍色的無袖Polo衫，下半身的磚紅色五分褲令IU的皮膚更加白皙，IU在鏡頭下不斷變換姿勢擺拍，雖然全身的畫面不多，其中最吸睛的便是她坐在搖椅上，一頭微翹黑長髮散發出慵懶氣息，一雙美腿隨著視覺不斷延伸，畫面都是腿超逼人！

▲IU j.estina形象大片 。（圖／翻攝IG）

▲IU j.estina形象大片 。（圖／翻攝IG）

▲IU接連以「棒球帽+洋裝」混搭造型亮相。

IU也接連換上遊走在甜美與街頭運動風的「棒球帽+洋裝」混搭造型，以淺色的米白洋裝，在悶熱的夏日穿搭出「視覺降溫」的效果，同色係的外套則運用「要穿不穿」的招術露出香肩，混搭運動風格的球鞋與棒球帽碰撞出多層次的穿搭術；U秉持「撞色搭配」另一套造型，穿著紅色裙裝戴上黑色棒球帽，對比出令人驚豔的夏日活力，是日常也能穿出門的俏皮搭配法。

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關鍵字：

IU, 飾品, J.ESTINA, 畫報

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