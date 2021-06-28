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90後都有感！「不能陪你走下去，就把他留在原地」　回憶《醉後決定愛上你》金句

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▲醉後決定愛上你金句 。（圖／翻攝FB）

▲盤點《醉後決定愛上你》10愛情金句。（圖 / 翻攝臉書＠醉後決定愛上你，以下同）　

編輯 / Jhen

近期有不少好看的電視、電影作品10年了，包括前陣子為大家整理的《甄嬛傳》、《那些年，我們一起追的女孩》等.....劇中不少扣人心弦的台詞，道出關於人生的寫實經歷。

由張孝全、楊丞琳主演的浪漫愛情喜劇《醉後決定愛上你》也迎來了10周年，劇中兩人同為病相憐的失戀人，陰錯陽差的結了婚，並簽下為期3個月的協議婚約，成為「合約夫妻」，一個為了守護愛情、一個為了守護夢想，從許多的無奈到後來擦出火花，即便過了10年，劇中台詞也依舊讓人超有感，以下就來看看《醉後決定愛上你》10句發人省思的愛情金句。

「不是每一句對不起，都可以換來一句沒關係。」

「雖然愛情很美麗，但是沒有填飽肚子，就什麼都沒有。」

「要報復一個人最好的方式就是把他當作路人甲，這樣就算他丟原子彈也傷不了你。」

「不能陪你走下去的人，就把他留在原地。」

▲醉後決定愛上你金句 。（圖／翻攝臉書）

「分手的理由是假的，但分手是真的。」

「很多事情不是看不見，而是我只選擇我想看見的。」

「一個只能活在過去的人，是永遠到不了未來的。」

▲醉後決定愛上你金句 。（圖／翻攝FB）

「你以為只有被傷的那個人才會痛嗎？那傷人的那個呢？他連說痛的資格都沒有。」

「錯誤的戀情，就像壞死的肌肉一樣，應該要早日切除，雖然明知道會痛不欲生，可是是唯一活命的機會。」

►盤點《我的上流世界》超寫實金句：能成為不懂事的大人，是一種特權

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關鍵字：

醉後決定愛上你, 金句

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