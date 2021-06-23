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韓網瘋傳「挑氣球」測驗　窺知你在愛情中的失敗原因

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▲▼韓網「氣球測驗」測出你愛情失敗原因 。（圖／Unsplash）

▲從氣球顏色可看出你的感情世界。（圖／Unsplash）

編輯 / Amber

為什麼戀愛中總是跌跤，每次總是看錯人？南韓網站naver瘋傳「氣球顏色」心理測驗，幫助你窺知你在愛情中的潛在個性，抽絲剝繭幫你找出問題，下個戀愛就在不遠處啦！

去遊樂園發現了心儀的異性，當你想把氣球傳給他時，你會挑什麼顏色呢？

▲▼韓網「氣球測驗」測出你愛情失敗原因 。（圖／翻攝自網路）

▲（圖／翻攝自naver.com）

A.紅色

B.藍色

C.黃色

D.白色

#選擇A

選擇紅色氣球的你，外表總讓人覺得外向活潑，但過去戀情陰影總讓你蒙上一層灰，為了維繫感情，你習慣去配合另一半，有時候為了怕吵架，總是隱藏內心真實想法，建議要適時表達內心感受，不要隱忍，學習溝通才能讓兩人關係長久順利。

#選擇B

選擇藍色氣球的你，人際關係好且有著獨特魅力，不管是對朋友或是對戀人，你總能帶給大家快樂的能量，在另一半面前也懂得放軟撒嬌，讓人覺得你相當可愛。

#選擇C

選擇黃色氣球的你，面對感情很坦率，談戀愛更喜歡掌握主導權，有話直說的你，常常因為一些事情和對方爭執，但相對的你也愛很深，試著有時可以靜下心聽另一半說話，別總是都要人家聽你的。

#選擇D

選擇白色氣球的你，說好聽一點是很隨和，另個角度來看就是沒想法，你做事常猶豫不決，你適合可以鞭策你的另一半，有領導能力的他會讓你很崇拜，有他在身邊就很有安全感。

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關鍵字：

氣球, 心理測驗, 愛情

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