fb ig video ETtoday search mobile

綠色錶迎夏日　面盤波浪紋漾度假氣息

>

▲▼名士,Oris 。（圖／記者陳雅韻攝） 

▲名士利維拉系列淺綠色石英腕錶，53,400元。（圖／名士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士錶界以綠色迎接夏日，男、女錶都換上深淺不同的綠色新裝，充滿朝氣，名士（BAUME & MERCIER）1973年問世的利維拉（Riviera）腕錶即換上新色，推出淺綠色的36毫米石英錶以及42毫米深綠色自動錶，最特別的是面盤均裝飾獨創的航海風格水波飾紋，讓錶款更顯活潑年輕。

▲▼名士,Oris 。（圖／記者陳雅韻攝） 

▲名士利維拉系列綠色面盤自動腕錶，77,900元。

名士利維拉系列誕生於瑞士度假勝地Saint-Tropez，擁有獨特的十二邊形錶圈造型，今日休閒風當道，此系列重新回歸，增添繽紛色彩吸睛，不僅有最流行的綠色款式，同時配備「Fast Strap」快拆錶帶更換系統，讓錶主能輕鬆更換不同顏色橡膠錶帶或精鋼錶鍊。

▲▼名士,Oris 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy綠面錶，皮錶帶款66,000元。（圖／Oris提供）

Oris則選用青銅材質打造的Divers Sixty-Five Cotton Candy系列，面盤是甜美的棉花糖色調，包括天青藍、石英粉與湖水綠3種款式，錶徑38mm是男女皆可駕馭尺寸，青銅材質會隨著時光流逝氧化，留下獨一無二的印記，各有鍊帶與皮錶帶款式。

►Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯

►Oris 10年保固機芯出擊　3色齊發綠色最夯

關鍵字：

名士, Baume & Mercier, Oris

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬有口福了！　孫藝珍秀廚藝洩女神美麗秘方

玄彬有口福了！　孫藝珍秀廚藝洩女神美麗秘方

2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了

2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了

Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯

Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯

孫芸芸躺沙發扭出性感S曲線　小S開嗆「最好在家會穿這樣」! 夏綠蒂公主難得穿短褲露抽高長腿　2,100元打折衣被秒殺 魔幻龍飛到錶上　精雕龍尾變自動盤 伯爵滿鑽手鐲錶近逼千萬　旋轉錶圈轉出樂趣 「甄嬛妹」嬰兒肥消失　靠少量多餐養出螞蟻腰 C羅移開可樂只喝水！　一天吃6餐、至少睡7.5小時養出8塊腹肌 C羅移開可樂只喝水！　一天吃6餐、至少睡7.5小時養出8塊腹肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面