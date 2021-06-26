綠色錶迎夏日　面盤波浪紋漾度假氣息

▲名士利維拉系列淺綠色石英腕錶，53,400元。（圖／名士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士錶界以綠色迎接夏日，男、女錶都換上深淺不同的綠色新裝，充滿朝氣，名士（BAUME & MERCIER）1973年問世的利維拉（Riviera）腕錶即換上新色，推出淺綠色的36毫米石英錶以及42毫米深綠色自動錶，最特別的是面盤均裝飾獨創的航海風格水波飾紋，讓錶款更顯活潑年輕。

▲名士利維拉系列綠色面盤自動腕錶，77,900元。

名士利維拉系列誕生於瑞士度假勝地Saint-Tropez，擁有獨特的十二邊形錶圈造型，今日休閒風當道，此系列重新回歸，增添繽紛色彩吸睛，不僅有最流行的綠色款式，同時配備「Fast Strap」快拆錶帶更換系統，讓錶主能輕鬆更換不同顏色橡膠錶帶或精鋼錶鍊。

▲Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy綠面錶，皮錶帶款66,000元。（圖／Oris提供）

Oris則選用青銅材質打造的Divers Sixty-Five Cotton Candy系列，面盤是甜美的棉花糖色調，包括天青藍、石英粉與湖水綠3種款式，錶徑38mm是男女皆可駕馭尺寸，青銅材質會隨著時光流逝氧化，留下獨一無二的印記，各有鍊帶與皮錶帶款式。

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