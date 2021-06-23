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小心保養不成反爛臉！「5個面膜誤區」別踩，天天敷面膜最不該

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▲▼面膜誤區。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲敷面膜的學問並不少。（圖／翻攝自IG/skincare、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

面膜究竟該怎麼使用呢？天天敷面膜真的對肌膚好？女星們的面膜保養術應該照單全收嗎？雖然保養是好事，但是弄錯方向絕對得不償失，小心肌膚沒變好，敏感找上門，以下幾個面膜誤區，女孩一定要筆記！

#每天都敷面膜

不少女星標榜面膜可以天天敷，其實一周敷2-3次已足夠，敷面膜頻率太高，雖然能使肌膚看起來水嫩有光澤，實際上可能會損害肌膚屏障，面膜中複雜的保養成分，也會有致敏的可能。

#敷面膜前去角質

正常情況下，皮膚角質層每28天代謝一次，因此去角質一個月最多一次即可，過度去角質反而會傷害肌膚，敷面膜前只要做好肌膚清潔、保濕，實在不必要過度去角質。

#面膜精華通通敷上臉

每次敷完面膜，袋中總有剩餘一些精華，為了避免浪費，於是把精華再往臉上抹，這樣無形間延長敷臉時間，反而會增加肌膚負擔，建議可以將剩餘精華塗在脖子、手肘、關節處都很有助益。

#面膜敷越久越好

很多女生敷面膜敷到睡著，或是覺得敷久一點的保養力較高，這都是錯誤觀念。敷面膜最適當的時間約為10-15分鐘，敷的越久當面膜乾掉，反而會吸收到皮膚內的水分，絕對是反效果。

#化妝前敷面膜讓妝更服貼

不可否認敷完面膜的膚質真的很水透，但需要注意的是這時的毛孔是打開狀態，這時若是直接上妝是對肌膚有害，反而容易堵塞毛孔，導致粉刺增生。

關鍵字：

面膜, 誤區, 保養

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