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Lisa胸前「只扣一顆」深V視角太邪惡　時尚大片生圖比精修還辣

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女團BLACKPINK紅遍全球，成員Lisa的高顏值更是深受時尚品牌喜愛，近期她登上香港版《VOGUE》7月封面，穿搭針織衫出鏡，胸前只扣「一顆鈕扣」性感深V襯托出精緻珠寶，招牌的直角肩、與纖瘦鎖骨全都一覽無遺，Lisa同時身兼BVLGARI（寶格麗）與美妝品牌M.A.C形象代言人，陸續釋出不少美照，其中一組花絮，生圖比正片還辣！

▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisay在IG上亮相寶格麗高級珠寶系列大秀預告。（圖 / 翻攝IG@bulgari)

有「人間芭比」之稱的Lisa，在IG上坐擁5400多萬粉絲追蹤，早已是各大雜誌版面常客的她，更在近年陸續接下時尚精品CELINE、寶格麗（BVLGARI）與彩妝品牌M.A.C的形象大使，全球人氣不可小覷。先前她以標誌性的「妹妹頭＋短髮」亮相寶格麗高級珠寶系列大秀預告，在來自中國設計師品牌Louis Shengtao Chen的全黑綁帶洋裝詮釋下，頸上的項鍊更加耀眼，Lisa零贅肉的修長身材也被完美展露。

▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲M.A.C釋出一系列Lisa最新拍攝的彩妝畫報。（圖 / 翻攝IG@maccosmetics)

▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在IG上曝光全身擺拍生圖。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

於此同時，Lisa大膽塗上稍難駕馭的土色口紅，以招牌的混血面孔，拍攝M.A.C全新彩妝畫報，搭配MIU MIU天鵝絨水鑽頸鍊，惹火的辣妹風格令人難以招架，還有多款同樣以上半身為主的嫩粉系甜美妝容。另外Lisa也在IG上曝光全身生圖，天生衣架子的她，穿著粉色皺褶洋裝細肩帶，瞬間變身清純少女，毛茸茸的外套則以「沒穿好」的方式小露香肩耍辣，只見她手抱品牌送的巨大香檳擺拍，引來粉絲們直呼：「生圖更好看」、「直角肩太性感」。

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, 寶格麗, bulgari, MAC, MIU MIU

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