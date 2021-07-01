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絕美水壺讓你「隨時想喝水」！Chloe、FENDI燕麥色瓶套　DIOR居然有吸管

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

宅家防疫的日子已經進入不知道第幾天了，居家工作除了容易作息大亂之外，還會常常忘記喝水，還沒WFH之前在辦公室，桌上隨時有水壺、還有同事一起到茶水間倒水，在家時間久了總是容易錯失喝水時間，《ET FASHION》特別整理出一系列時髦到不行的精品水壺，讓你宅家工作之餘，隨時看到美美的水壺都想要喝點水！

Chloé

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Chloé Fredy帆布織帶水壺袋，附有水壺，NT$29,900。（圖 / 品牌提供）

Chloé Woody帆布托特包瘋狂洗版網美們的IG版面，大勢的「燕麥奶」配色在炎熱的夏季帶來清爽療癒的視覺享受，簡單落在中央的Chloé標誌，搭配質感的深藍色皮革背帶，讓極簡控們不得不心動，「水壺背袋＋銀色水壺」的組合更是CP值破表！

LOUIS VUITTON

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲LV老花保溫瓶＆瓶袋，NT$66,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

銀白色的瓶身綴滿了Monogarm圖案，滿滿奢華質感的LV老花保溫瓶，第一眼就惹人注目，以品牌經典的Monogram帆布打造保溫瓶袋，並搭配了迷你行李吊牌，增添整體的趣味性，可調整的背帶不論手提、肩背都方便，是外貌、實用兼具的一款時尚單品。

PRADA

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲PRADA水壺尼龍套組，NT$ 14,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA經典倒三角形標誌率性點綴在品牌招牌的尼龍袋上，以Tone On Tone的全黑水壺＋水壺袋配色，展現低調質感，附有縮口的設計的尼龍袋完美收納水壺之外，也可以作為別的用途，像是放置鑰匙、口紅等小物，水壺上方的銀色掛鉤則方便出門時掛在隨身攜帶的包包上。

FENDI

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲FENDI與24Bottles®聯名水壺組合，NT$ 22,800。（圖 / 翻攝品牌官網）

FENDI攜手義大利水壺品牌24Bottles®，聯手打造極簡風格的保溫瓶套組，流暢曲線的不銹鋼瓶身質感爆棚，品牌字樣低調印在水壺中央，就連瓶蓋上也能看見「FF」Logo，精緻細節令人很想收藏，質感的皮革保溫瓶套，彰顯時髦奢華感，共推出了燕麥白、寶寶藍、橘黃三種顏色，同樣綴有標誌，並貼心附上可拆卸的肩背帶，方便隨時攜帶出門。


DIOR

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲精品水壺盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Diorviera夏季膠囊系列環保吸管。（圖 / 翻攝品牌官網）

Diorviera夏季膠囊系列為疫情下的沉悶生活，注入一抹陽光燦爛的度假氛圍，系列以搶眼的莓果紅印花作為包裝，推出採用竹子打造的環保吸管，細看每根吸管上都精細刻有「CHRISTIAN DIOR」字樣，並在組合中附上了清潔用的小毛刷，簡直太貼心了！雖然這不是裝水的容器，但在有這麼美的吸管，大家喝水的意願絕對大大增加。

►DIOR絕美拼圖8千元有找！完成看見巴黎總部　LV渲染拼圖連盒子都夢幻

►包・開箱／極夢幻夏日小皮夾集合！糖果色BALENCIAGA　還有Chloe寶寶藍、MJ渲染調

關鍵字：

Chloé, LV, LOUIS VUITTON, PRADA, FENDI, DIOR

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