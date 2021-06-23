韓網爆紅的「瘦小腹運動」！5動作在家做　兩週浮出馬甲線

瘦小腹最難的就是下腹跟腰側贅肉、要練出纖細的馬甲線與腹肌，其實比想像中更好練！看看韓網瘋傳的5款「高強度腹肌運動」，腹肌、馬甲線速成動作，很多網友實測過兩周腹肌就慢慢浮出、腰線也變纖細、肚肉更加緊實，，想要消肚肉及小腹快跟著做做看吧！

瘦小腹運動：捲腹運動

第一週建議運動量：20秒*3組

第二週建議運動量：30秒*3組

先躺在地面上以雙手抱頭，接著腹部施力將頭部及雙腿抬起，以膝蓋來回碰到對向的手肘，這個動作也是很常見的鍛鍊腹部的動作，在做的時候注意施力點是位在腹部、不是手腳，不然很容易運動到錯的部位。

瘦小腹運動：抬腿剪刀腳

第一週建議運動量：20秒*2組

​​​​​​​第二週建議運動量：30秒*3組

平躺在地面上，雙手伸直放在臀部兩側、將雙腿伸直抬起，接著左右腿來回交叉擺動做出剪刀腳姿勢，注意雙腿全程懸空伸直，不可以彎曲，這個動作看似對腿部很有效果，其實對於下腹部也有很高的運動強度。

瘦小腹運動：腹部支撐

第一週建議運動量：15秒*3組

​​​​​​​第二週建議運動量：20秒*3組

腹部支撐可以運動到整個腹部的肌群、尤其是針對下腹運動強度相當大，先以手臂貼地將雙腿及上半身抬起，將雙腿抬高約至90度，接著吸氣時以腹部施力、將雙腿往胸前靠近，吐氣時再回到原始動作。

瘦小腹運動：基本棒式

第一週建議運動量：20秒*2組

​​​​​​​第二週建議運動量：30秒*3組

棒式（肘撐式）以雙手手肘與手臂撐地，雙腳與肩同寬、以腳尖貼地，用肚子和腿部肌肉施力撐住身體，雙手手肘和腳尖分散身體重量、並保持呼吸，整個身體成一直線。

瘦小腹運動：登山者式

第一週建議運動量：20秒*2組

​​​​​​​第二週建議運動量：30秒*3組

以雙手手掌撐地、手臂伸直，雙腳與肩同寬貼地，接著上半身維持不動、下半身開始做出原地跑動作，這個動作強度較高，建議以10-20秒為一組、一次做2-3組即可。

文／美人圈 圖／翻攝自popsugar

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