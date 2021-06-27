WFH最適合穿「涼感＆無鋼圈內衣」！10款讓你視訊會議、拿外送再也不慌張

隨著疫情升溫，許多人都開啟WFH新生活。但身為女生最困擾的應該就是在家究竟需不需要穿內衣。但其實不穿內衣其實很容易造成胸型「走山」，也會讓剛起床的自己的精神心態無法立刻進入到工作狀態。選擇一件比鋼圈內衣更降溫的涼感內衣，或是束縛感大大減低的無鋼圈內衣，甚至是附罩杯的Bra Top都是很不錯的選擇。明天早上，就換上一件舒服的內衣，用儀式感來幫助自己開心工作吧~

在家工作WFH內衣推薦：束縛感減低的「無鋼圈內衣」

無鋼圈內衣推薦01：黛安芬．親膚無痕系列 雙向彈力無痕無鋼圈款

經典霧面與時尚亮面布拼接而成，是簡約控一定會喜歡的素面款。創新獨特的雙向彈性罩杯，讓內衣更加服貼舒適，也同時具有無痕的效果，臨時套件衣服下樓收包裹也不怕尷尬~

▲黛安芬．親膚無痕系列 雙向彈力無痕無鋼圈款（摩卡膚色）。

無鋼圈內衣推薦02：sloggi WOWComfort無鋼圈輕盈薄襯款內衣

雖然是無鋼圈設計，但因為雙層有加高側翼所以能妥妥地收好副乳，共有深淺三色可選，搭白T也不怕穿幫~如果很重視穿內衣的安全感，同系列也有全罩式可以挑選唷~

▲sloggi WOWComfort無鋼圈輕盈薄襯款內衣。

無鋼圈內衣推薦03：Peach John GiRLS浪漫花園無鋼圈成套內衣組

在家的儀式感，就是內衣一定要成套穿~浪漫小女人的蕾絲設計，大面積包覆住胸部，呈現自然圓渾線條。照鏡子都會被自己的性感迷倒~

▲Peach John GiRLS浪漫花園無鋼圈成套內衣組。

無鋼圈內衣推薦04：MOLLIFIX A++ 微光挖背浮托BRA

健身房雖然暫時關門了，鍛鍊自己的態度不能停~以迴塑纖維與3:2黃金美胸比例設計的日常款運動內衣，適合不喜歡緊勒胸悶，想舒適又擔心外擴變形的你。工作休息空檔，點開youtuber的瑜珈教學，在短短的15到20分鐘簡單放鬆自己，更能滿血回歸~

▲MOLLIFIX A++ 微光挖背浮托BRA。

在家工作WFH內衣推薦：連煩躁一起降溫的「涼感內衣」

涼感內衣推薦01：黛安芬 自在沁涼系列 無痕透氣無鋼圈款

使用觸感柔滑無痕布，結合透氣網布設計，穿一天都不怕悶。運用觸感柔滑無痕布料，結合透氣網布修飾美背，側邊加高剪裁與四排背扣設計，穩穩收服後背小肉肉，不用擔心無鋼圈會讓胸部變形~

▲黛安芬 自在沁涼系列 無痕透氣無鋼圈款。

涼感內衣推薦02：uniqlo AIRism 超無痕內褲

在家上班其實可能比去辦公室更長時間地久坐，所以也別忘記幫自己挑一件輕盈的涼感內褲。AIRism系列也特別好洗易乾，符合防疫新生活的勤於換洗需求，遇上梅雨季也不用擔心唷。

▲uniqlo AIRism 超無痕內褲 （低腰）。

在家工作WFH內衣推薦：連上衣都免了「附罩杯Bra Top」

罩杯Bra Top推薦01：GU bra-feel方領坦克背心

小編推薦能露出鎖骨漂亮線條的方領背心和可拆掉肩帶的單肩設計背心，因為在夏天直接當外出背心也OK！最適合只是想要下樓拿一下外送的時刻。裡面有柔軟的隱藏式鬆緊帶，穿起來輕鬆無束縛感。

▲GU bra-feel方領坦克背心。

▲GU bra-feel單肩設計細肩帶短版背心（肩帶可拆）。

罩杯Bra Top推薦02：mercci22 舒適集中馬甲Bratop

肩帶可以調整長度&可拆卸之外，還附有粗細兩款可以替換，可能會露出肩帶的時候可以用細的，需要穩定支撐力就換成粗肩帶。裡面的罩杯是上薄下厚的設計，更能托高胸型維持挺度~

▲mercci22 舒適集中馬甲Bratop。

罩杯Bra Top推薦03：uniqlo AIRism Bratop坦克背心

同時具備涼感特性的坦克背心和細肩帶背心，吸濕排汗的材質在燥熱夏天也穿得住，容易曬乾的特性，要每天洗也沒有問題。絕對讓你穿過之後再也回不去。外面搭件硬挺襯衫，視訊會議時也能俐落專業地上鏡~

▲uniqlo AIRism Bratop坦克背心。

▲uniqlo AIRism BRATOP 無縫V領細肩帶背心。

罩杯Bra Top推薦04：Peach John 一體成型極細肩帶無痕罩杯背心

霧光質感的平滑針織結合極細的肩帶，能滿足夏季不同造型的上衣搭配需求，絕對是最好搭的內衣神隊友。內藏鋼圈的一體成型罩杯可以穩定支撐胸圍，單穿就能擁有美麗胸型。簡單搭件罩衫，立即呈現簡單有型的微性感Look！

▲Peach John 一體成型極細肩帶無痕罩杯背心。

文／美人圈

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