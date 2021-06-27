無痛入手Jisoo愛牌平價服飾！　這件「透視蕾絲裝」台灣7月開賣

▲Jisoo是服飾品牌Self-Portrait死忠粉 。（圖／Deo Suveera攝、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo一直是女孩們的穿衣範本，最新PO出的美照中，Jisoo身穿輕便方領白色上衣搭配牛仔寬褲，憑藉精緻五官吸睛，掀起超過4百萬粉絲按讚。而身上單品也意外親民，上衣來自平價服飾Self-Portrait，品牌自今年（2021年）1月登台就創造不少話題，而「Jisoo同款」台灣也將開賣！

▲Jisoo 身穿2021早秋系列蕾絲上衣出鏡擺拍，7月6日台灣開賣，售價約NT$11,800。（圖／翻攝自IG）

馬來西亞設計師Han Chong的自創品牌Self-Portrait 擅長以浪漫主義詮釋女性風采，BLACKPINK成員Jisoo早已是死忠粉，此次身穿2021早秋系列蕾絲上衣出鏡擺拍，緊身衣著遊走她的纖細身型，與方領剪裁相襯，將Jisoo鎖骨線條完美放送。不光如此，側面還巧妙藏入透視蕾絲細節，使得腰間區域更加火辣，Jisoo身穿寬鬆牛仔褲隨意坐在地上，腳踩Maison Margiela白色平底拖鞋，整體造型相當完整。

▲品牌2021早秋系列延續春夏的輕盈明快感。（圖／Nigel Shafran、Deo Suveera攝）

品牌2021早秋系列延續春夏的輕盈明快感，擅長的蕾絲內襯工藝、浪漫的扇形刺繡，加上誇張立體裙擺、摺皺的緊身收腰上衣和柔和色系泡泡袖，復古之餘更注重實穿性，同時請到超模凱特摩絲 （Kate Moss）演繹，為早秋系列揭開序幕。Self-Portrait 以相較於精品平易近人的售價走紅，今年1月來台設立首間微風廣場形象店後，4月更進駐微風信義，而此次Jisoo同款早秋系列單品，時尚迷最快在7月6日就能入手。