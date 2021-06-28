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Tiffany藍撞球、愛馬仕西洋棋讓人瘋狂　5款「精品桌遊」絕對值得收藏

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防疫在家好無聊，最需要桌遊來打發時間了！最近從Dior、LV到Tiffany等各大品牌都搶推「精品桌遊」，以下特搜多款精品拼圖、西洋棋、撞球組，陪你一起度過漫長的防疫歲月。

精品桌遊推薦No.1：Louis Vuitton彩色潑墨 Scott拼圖

前陣子LV 發表 2021夏日膠囊系列，大走「水彩暈染」主題，也順勢推出相同風格的「Scott拼圖組」！外觀看起來就很不一般，充滿夏日氛圍的粉彩潑墨，更是一秒爆擊少女心，讓你一邊腦力激盪、一邊享受視覺饗宴。

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲Louis Vuitton彩色潑墨 Scott拼圖。（圖／Louis Vuitton）

Scott拼圖展現LV非凡工藝，水彩造型的Monogram老花圖案別具特色，優雅的全透明壓克力外盒，點綴上天然牛皮拉片與Monogram壓花圖案更是質感爆棚～

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲Louis Vuitton彩色潑墨 Scott拼圖。（圖／Louis Vuitton）

精品桌遊推薦No.2：DIOR 30 Montaigne 光雕藝術拼圖

DIOR 30 Montaigne 光雕藝術拼圖特別注入光雕藝術、刺繡等靈感，層層交織出歡樂的義大利慶典風格，另一款DIOR 30 Montaigne 彩色拼圖則以古希臘神話為背景，融合太陽神、熱氣球，在疫情嚴峻的時刻為大家注入滿滿溫暖與希望。

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲DIOR 30 Montaigne 光雕藝術拼圖。（圖／DIOR）

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲DIOR 30 Montaigne 光雕藝術拼圖。（圖／DIOR）

精品桌遊推薦No.3：Hermés西洋棋組

愛馬仕向來以極簡風格為主，前陣子《后翼棄兵》熱播讓各家品牌搶推復古風格的西洋棋，但愛馬仕不走這套，將傳統西洋棋換上俐落線條設計，重新詮釋現代風格，兩側還貼心附有小抽屜，可以收納被吃掉的棋子。

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲Hermés西洋棋組。（圖／Hermés）

精品桌遊推薦No.4：Tiffany & Co.撞球組

Tiffany & Co. 推出「Games & Novelties」系列，將撲克牌、撞球、溜溜球、樂高積木等桌遊換上經典Tiffany綠，其中的「撞球組」更是讓許多人一看見就為之瘋狂，圓滾滾的T撞球太可愛，加上打字機數字印刷體，呈現濃濃的復古韻味，拿來當作家裡的裝飾品也是100分的時髦！

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲Tiffany & Co.撞球組。（圖／Tiffany & Co.官網＆Instagram）

精品桌遊推薦No.5：Cartier木質積木套裝

我們都知道Cartier的珠寶非常有名，簡單而迷人的擺件也是Cartier悠久傳統之一，全新推出「Diabolo de Cartier木質積木套裝」點綴上標誌性品牌Logo、美洲豹等動物元素，每一個細節都充滿巧思，無論是送禮或是自用都很適合。

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲Cartier木質積木套裝。（圖／Cartier）

▲精品桌遊。（圖／美人圈）

▲Cartier木質積木套裝。（圖／Cartier）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 桌遊, 拼圖, 西洋棋, 撞球, Dior, LV, Tiffany, Hermés, Cartier

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