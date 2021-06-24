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用「精品配件」慶祝畢業了！PRADA卡片套、CELINE零錢包　萬元左右好入手

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六月畢業季到來，但受到疫情干擾，畢業典禮都取消了！就算沒典禮能參加，還是可以送禮給自己或是好朋友，象徵人生邁向新的里程碑。小編盤點了八款精品配件，包括BURBERRY、LOEWE、PRADA、CELINE，還有TORY BURCH、MARC JACOBS、MICHAEL KORS等，萬元上下最好入手，趕緊來看看有哪些心儀的款式吧！

畢業季「精品配件」送禮推薦 1：BURBERRY Horseferry印花卡片夾

這款BURBERRY Horseferry印花卡片夾，外層用牛皮製成，內層是皮革，有經典的印製LOGO，有附可拆式鏈條，還可以客製化3個字母印記，刻上自己名字縮寫！是卡夾可以當錢包，也可以加鏈條當小包，現在小包當道，背這個出門也很吸睛，小編也超心動想入手，姐妹們快購入！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲BURBERRY Horseferry印花卡片夾。（圖／BURBERRY官網）

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲BURBERRY Horseferry印花卡片夾。（圖／BURBERRY官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 2：LOEWE 柔軟粒面小牛皮硬幣卡夾

這款LOEWE 柔軟粒面小牛皮硬幣卡夾，是做對比色的設計，總共有8個配色可以選擇，正面有額外的卡袋，可以放四張卡，卡夾內可以放零錢，背小包時使用這款卡夾超方便，每個配色都可愛，喜歡就不要猶豫了！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲LOEWE 柔軟粒面小牛皮硬幣卡夾。（圖／LOEWE官網）

另外再推薦這款LOEWE柔軟小牛皮扁平卡片套，是走彩虹系列的顏色超繽紛超可愛，也很實用，價格也很划算！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲LOEWE柔軟小牛皮扁平卡片套。（圖／LOEWE官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 3：PRADA 拋光皮革卡片套

這款PRADA 拋光皮革卡片套，卡片套配備肩帶，選用拋光皮革，配上經典金屬三角形Logo，也可以當作小包來背，黑色包身加上銀色鏈子，整個超時髦，喜歡率性街頭風格的這款超推！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲PRADA 拋光皮革卡片套。（圖／PRADA官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 4：MASION MARGIElA iPhone case

這款MASION MARGIElA iPhone case超可愛，最近很紅的法國品牌，設計師以數字來代表他每個設計系列，像是11為男女飾品系列，除了可以放手機也可以當卡夾，上班帶著手機及悠遊卡背在身上都很方便，簡約又很有質感的一款！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲MASION MARGIElA iPhone case。（圖／MASION MARGIElA官網）

另外這款也有其他三種顏色。

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲MASION MARGIElA iPhone case。（圖／MASION MARGIElA官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 5：CELINE COIN & CARD POUCH IN TRIOMPHE CANVAS

這款CELINE小零錢包是經典老花的圖案，有黑跟白，若捨不得下手CELINE包款，就可以考慮這款小零錢包，既吸睛又氣質滿分，拿來送禮絕對不會出錯！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲CELINE COIN & CARD POUCH IN TRIOMPHE CANVAS。（圖／CELINE官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 6：TORY BURCH WALKER 迷你皮夾

這款TORY BURCH WALKER 迷你皮夾，是以義大利皮革製成，有六個卡夾及拉鍊隔層，可放硬幣及收據，小巧又五臟俱全的皮夾，外型很簡約精緻，還有三種顏色可以選擇，不到萬元的價格CP值超高，小資女趕緊把這款加入你的購物車吧！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲TORY BURCH WALKER 迷你皮夾。（圖／TORY BURCH官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 7：MARC JACOBS THESNAPSHOT DTM COMPACT WALLET

MARC JACOBS這款錢包，是將經典相機包的樣子變成錢包，磨砂材質必較不容易刮傷，耐用又很好看，低調簡約的款式，送禮也不怕失敗踩雷！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲MARC JACOBS THESNAPSHOT DTM COMPACT WALLET。（圖／MARC JACOBS官網）

畢業季「精品配件」送禮推薦 8：MICHAEL KORS Pebbled Leather Continental Wristlet

這款MICHAEL KORS的長夾，可以放超多張卡，也放得下手機，超大容量還有掛鏈，臨時出門帶這一款就夠了，質感黑色配上金屬Logo，簡約又大方俐落，在找長夾的你這款可以考慮！

▲精品配件。（圖／美人圈）

▲MICHAEL KORS Pebbled Leather Continental Wristlet。（圖／MICHAEL KORS官網）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 皮夾, 卡夾, BURBERRY, LOEWE, PRADA, CELINE, TORY BURCH, MARC JACOBS, MICHAEL KORS

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