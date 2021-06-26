剪短髮前先拿尺測量！長度、臉型是關鍵　剪對一秒顯瘦變少女

說到自己是不適合剪短髮，很多女生應該聽過「2.25英寸法則」，也就是我們拿尺測量我們耳朵之下到下巴的長度（下圖紅線）。如果小於5.7公分（約2.25英寸）就適合剪短髮；如果大於5.7厘米，就不太適合。

▲剪短髮前可以先拿尺測量耳朵之下到下巴的長度。（圖／IG@goyounjung）

不過這個方法是有一定局限性的，如果想更精準判斷自己適合短髮或長髮，髮型師建議我們可以再多參考以下幾個標準唷！

剪短髮／長髮 判斷標準1：髮量

髮量少的人，頭髮一留長就會有貼頭皮的困擾，而當頭髮鬆度不夠又扁塌時，就會非常明顯的顯胖顯臉大，所以會更建議剪短、提高髮型輕盈度，來視覺增量頭髮。

反之，如果是髮量特別多的人，因為剪短髮的時候頭髮會炸開，需要打薄剪層次，以避免看上去好像頭大了一圈，所以會更建議選擇中長髮或是長髮型，來提升頭髮重量同時顯臉小。

▲髮量多建議選擇中長髮或長髮型。（圖／IG@taeri__taeri）

剪短髮／長髮 判斷標準2：頭身比

相對來說，如果我們的頭身比不是特別優越，例如頭型偏大、55身材，那麼剪短髮會更加突出身材比例的優勢，讓頭顯得小一些，整個人會被拉高、看上去也較清爽一些。

特別是身高不是特別高挑的年輕女生，如果頭髮過長，很容易給人一種頭重腳輕的感覺，建議選擇短髮或中長髮。我們可以參考甜寵劇女王沈月的短髮與長髮造型，對比之下是不是長髮感覺沉重許多、甚至微老氣；中短髮更適合她，也顯得青春活力。

▲頭身比不是特別優越，可以靠剪短髮突出身材比例優勢。（圖／微博＠沈月）

剪短髮／長髮 判斷標準3：五官

長髮造型時，我們的注意力往往會放在臉的下半部分，也就是嘴巴和下巴位置；短髮時期，則會讓讓我們的視覺重心自然轉移到中庭，尤其是眉眼和鼻子。簡單來說，就是眼睛大、鼻子高的女生，剪短髮會更容易凸顯五官特色。

▲眼睛大、鼻子高的女生，剪短髮會更容易凸顯五官特色。（圖／IG@yooinna065）

我們可以看經常剪短髮的女星範例，他們的五官都很立體精緻，尤其是眉眼特別靈動好看。

▲剪短髮的女星範例。（圖／IG@gojoonhee、梁洁Little）

▲剪短髮的女星範例。（圖／IG@chen_ting_ni、aohsuehfu）

另一點值得留意的是，極短髮非常挑顏值，也為它會將五官與臉型的缺點原形畢露，下半段的留白會把重心轉移到你的脖子和臉型上，方臉女生剪了臉會更方；脖子粗剪短髮會讓脖子更粗。所以極短髮只推薦給瓜子臉＋大份量感五官的女生挑戰。

剪短髮／長髮 判斷標準4：臉型

短髮可以弱化眉眼鼻以外的缺點，比如方臉或圓臉的女生，是可以嘗試過耳的短髮，或是鎖骨中長髮來修飾臉型。長臉型、圓肉臉的女生，還可以搭配瀏海來增加甜美與青春感唷！

剪短髮／長髮 判斷標準5：氣質＆風格

選擇髮型時，也不能忽略與我們個人氣質的匹配度唷！ 舉例來說古靈精怪的楊紫，長髮時期就很難體現個人風格，但在剪了短髮之後，俏皮可愛又青春的感覺瞬間爆棚。

▲楊紫剪短髮之後變得俏皮可愛。（圖／微博＠杨紫）

走空靈路線的廣末涼子、桂綸鎂、周冬雨，短髮造型增加了她們清爽與少女感，想走這個風格路線的女生可以參考。

▲周冬雨的短髮造型更有少女感。（圖／微博＠不是椰奶、IG@zhoudongyu）

另外，若我們本身的五官銳角多，面部線條比較硬朗的女生，比如張馨予、宋慧喬，都是很適合短髮與鎖骨髮型的，透過短髮自帶的帥氣與清爽，來展現攻氣滿滿的感覺。

▲宋慧喬的短髮造型帥氣又清爽。（圖／IG@kyo1122）

而風格特別嫵媚、浪漫、仙氣的大美人，比起短髮反而會更適合長髮型。好比說舒淇、劉亦菲、范冰冰、迪麗熱巴，因為他們本身的風格是非常需要髮型與髮量去營造的，所以選擇長髮型的畫龍點睛效果最強，女神氛圍也能被完整呈現。

▲范冰冰和迪麗熱巴的風格需要髮型與髮量去營造，所以適合長髮。（圖／微博＠范冰冰、嘉行迪丽热巴工作室）

剪短髮／長髮 判斷標準6：肩頸線條＆（扁）頭型

如果是肩頸鎖骨線條非常好看，脖子細長、鎖骨漂亮的女生，千萬別用長髮擋住這些漂亮肌膚，太可惜了！選擇剪短髮可以突出優勢，讓脖子看上去更為細長宛若天鵝頸，本身的氣質優雅也會有所提升。

另外，如果我們屬於扁頭型的人，也同樣非常建議選擇短髮。透過髮型層次來掩蓋缺點與飽滿頭型，可以達到正面看靈動仙氣，側面看臉蛋嬌小且精緻的修飾效果。

▲扁頭型的人也非常建議選擇短髮。（圖／微博孫儷）

文／美人圈

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