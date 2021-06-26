名媛愛牌SAUVEREIGN 24萬元手袋揭秘！　玫瑰粉新色、傳世金箔扣好夢幻

▲精品鞋履包款品牌SAUVEREIGN以24K 金箔為創作靈感 。（圖／品牌提供，以下同）



記者鮑璿安／台北報導

越來越多時尚迷會將包款視為傳家收藏之用，精品鞋履包款品牌SAUVEREIGN就以24K 金箔為創作靈感，打造出APHRODITE系列手提包款，運用中央的裝置鎖，可隨心替換「傳世金箔扣飾」。為迎接夏季到來，更換上了全新的「玫瑰粉色」，價格直逼24萬元，絕對是夢幻單品！

SAUVEREIGN前身是英國品牌 R. Sanderson London，透過品牌創辦人、創意總監 Bertrand Mak將24K 金箔工藝注入鞋款與包款單品中成為SAUVEREIGN不敗經典，每件作品都以傳世金箔扣為軸心，可拆卸轉換增添豐富性，也成為名媛的收藏款式。

▲旗下首個手袋APHRODITE系列，上方手柄可與短背帶和長背帶相互替換，創造3種背法。

旗下首個手袋APHRODITE系列，同樣延續這一特色，靈感來自古希臘女神，簡潔輪廓將包蓋和包身的一體式結構完美呈現，為手提包款賦予亮點。除了手提方式，透過創新的扣鎖設計，上方手柄也能與短背帶和長背帶相互替換，利用3種方式豐富日常背法。

▲新色APHRODITE MM玫瑰粉色小牛皮革包款 NT$149,800（金箔扣飾價格另計 ）。





▲APHRODITE MM玫瑰粉色小牛皮革包款搭配 Ink 4《傳世》金箔扣 ，NT$239,600。

▲扣飾也能拆卸裝飾於高跟鞋之上。

不光肩帶可換，包款中央更藏入裝置鎖，用以替換上不同的傳世金箔扣飾，品牌每一枚扣飾都是經過匠人純手工製作，費工費時需耗時數日至數週，才誕生風格不同的扣飾，同時也能拆卸裝飾於高跟鞋之上。而本季迎來新色玫瑰粉色，以小牛皮革包款搭配 Omoiyari《傳世》金箔扣的組合，悄悄擄獲時尚迷的心。

【向下看更多話題包款】

Chloé 糖果包

▲前任設計總監Natacha Ramsay-Levi打造 。（圖／品牌提供）



Chloé前任設計總監Natacha Ramsay-Levi去年（2020年）年底離職，在她手中誕生的 BonBon Bag更有傳承價值，於去年9月的春夏大秀正式亮相，外型如同糖果般誘人而得名「糖果包」。最鮮明的特色就是圓弧輪廓，仿佛長版枕頭包，十分便於攜帶，金屬配件與有如流蘇的皮革側飾很難忽視，再加上可調式短肩帶設計可以作為腋下包與手提包使用，多變性質深受時尚迷喜愛。

巴黎世家新包款Le Cagole

巴黎世家新包款Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上，再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節就屬收納包形的外掛皮革吊飾以及心型掛鏡，上肩時輕鬆秀出愛心鏡子，可愛到破表，Le Cagole包款提供四個尺寸選擇，從單肩包到大容量腋下包，皆可豐富日常。

▲Le Cagole Small Shoulder Bag 黑色小羊皮肩下包；銀色鱷魚壓紋肩下包 。（圖／品牌提供）