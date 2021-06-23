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韓素希合體宋江穿唯美花裙太正了！宣美撞衫靠性感比拼，不愧是腿精

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記者王則絲／台北報導

韓女星韓素希近期攜手鮮肉男神宋江演出的新劇《無法抗拒的他》剛開播，兩位超高顏值的演員形成心動畫面，加上19禁的劇情，馬上就引發熱烈話題。早先韓素希合體宋江拍攝宣傳照，她身穿花朵裙裝與宋江俏皮比出大愛心，甜蜜氛圍洩出鏡頭；而有「腿精」之稱的女星宣美其實也在數月前穿上同款洋裝，坐在鏡子前巧妙運用雙腿遮住裙底，兩人駕馭起來風格完全不同，各有千秋。

▲韓素希撞衫宣美。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希攜手宋江合作新劇《無法抗拒的他》話題火熱。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

韓素希自從出演《夫婦的世界》後獲封「最美小三」，緊接著邀約滿檔，不只接下許多代言與廣告，還收到了許多劇本，最近新劇《無法抗拒的他》開播，與另一大勢男星宋江的合作，還未開拍時就已掀起討論度，播出第一集後更是暴風式洗版娛樂影視版面。而近期還有消息指出，韓素希有望攜手一線男主角朴敘俊演出驚悚劇《京城生物》，令粉絲相當期待。

▲韓素希撞衫宣美。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希穿著MIU MIU花朵連身裙拍攝宣傳照，少女感十足。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

韓素希魅惑系的顏值連女生都忍不住被吸引，日前她穿著MIU MIU的花朵裙裝與宋江同框亮相，巨大的白色領片、大大小小的白花、紅花層層疊疊，造型顯得少女韻味十足，彷彿也呼應新劇中名字「娜比」所代表的蝴蝶意象，襯托出她甜美的氣質，粉絲們直呼：「韓素希太正了！」、「兩個人看起來超相配。」

▲韓素希撞衫宣美。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希撞衫宣美。（圖／翻攝自IG）

▲同件裙裝由宣美駕馭起來，展現出截然不同的風格。（圖／翻攝自IG@miyayeah）

而同一件MIU MIU裙裝，女星宣美也在4月時穿上，有別於韓素希的甜美少女感，宣美穿起來更多的是華麗與性感，不辜負「腿精」的稱號，在鏡子前擺拍時不忘伸出一雙美腿，巧妙遮擋著裙底風光，姿態相當撩人，將同件裙裝穿出不同氣場。

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關鍵字：

韓素希, 無法抗拒的他, 宣美, 撞衫, MIU MIU

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