劉雯「沙漏腰」細到不科學！每天做瘦肚子3動作　練出同款小腹

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@liuwenlw、微博@劉雯

超模劉雯修長勻稱的身材人人稱羨，尤其是偶爾露出來的「沙漏腰」，更是細到讓人驚嘆，但其實模特兒身材也是靠鍛鍊而來，他就分享了實用的「瘦肚子3動作」，讓你也能練出同款瘦腰。最近長時間待在家，不是坐在沙發就是躺在床上，很容易造成腰部脂肪堆積，要是肚子胖了一圈，就靠這幾招瘦下來吧！

1.肘撐棒式

最基礎的就是「棒式運動」，要將你的手肘、手臂平撐在的地面上，雙腳打開與肩同寬，向後伸直、踮起腳尖，把整個身體撐起來，變成一直線。過程中除了手、腳施力，腹部肌肉也會跟著收縮，每天持續做，就能鍛鍊出腰部線條，也可以搭配上半身不動、下半身原地跑的「登山式」。

2.側、後抬腿

進階一點可以嘗試「側身抬腿」，將一側的手腳支撐在地，另一側打開、向上抬舉，就能讓腰部用力，減少側邊脂肪堆積，也能運動到大腿兩側肌肉，進而練出苗條曲線。或是試試看「後抬腿」，先將手掌撐在地上，腳一邊用膝蓋支撐，一邊抬高、向後拉伸，兩邊輪流做，就能鍛鍊出臀部、腿部線條。

3.平躺抬腿

平躺在地面上，將雙腿舉起來，不只可以瘦腿，更能讓腹部用力，燃燒腰部脂肪，可以用腳夾一顆球讓動作更確實，也可以找個支撐物輔助，把屁股抬高，並將左、右腳輪流抬起，達到運動效果。以上動作在家就能進行，每天互相搭配輪流做，就能瘦出平坦小腹。

►瘦身菜單好難記？超簡單「1357減脂口訣」學起來 照著做就沒錯

►檸檬水小心喝！營養師：3個誤區別踩，否則瘦身不成恐傷身