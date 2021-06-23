700元擁有Vera Wang！婚紗女王推出「夢幻氣泡酒」霧面銀美翻

記者鮑璿安／外電報導

知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇）同名婚紗品牌名揚國際，成為每個女人踏入婚姻殿堂的夢幻單品，而現在不讓婚紗專美於前，王薇薇正式宣佈推出「 Party普羅賽克氣泡酒」，搭配霧面銀色瓶身充滿精品質感，花25美元（約台幣700元）就能擁有Vera Wang。

▲流行音樂小天后Ariana Grande穿王薇薇特製婚紗出嫁，海莉比伯婚後派對也穿著 Vera Wang。（圖／翻攝自VERA WANG）

71歲設計師Vera Wang（王薇薇）親手闖出婚紗帝國，其簡約設計深受女星喜愛，像是今年5月流行音樂小天后Ariana Grande（亞莉安娜）的婚禮，以及2019年海莉比伯（Hailey Bieber）與加拿大歌手小賈斯汀大婚時，都能見到品牌嫁衣，無疑是每個女生的夢幻白紗。

如今王薇薇更將事業版圖擴展到酒類，宣佈推出名為Vera Wang Party的普羅賽克氣泡酒，她表示：「我一生都致力於人們的歡慶時刻，不僅僅是婚禮，從他們的穿著到他們的娛樂方式。」之所以會選擇「普羅賽克」，因其代表情感和幸福，王薇薇從葡萄酒的包裝設計到口味都不馬虎，籌備兩年之久，瓶身外觀選擇質感的霧面銀色設計，搭配亮黃字母書寫「PARTY」字樣增添辨識度。

▲王薇薇親手操刀氣泡酒外觀設計 。（圖／翻攝自VERA WANG）

這款普羅賽克由100% 格雷拉產區（Glera ）的葡萄製成，具有蘋果和核果的香氣，加上柑橘味和清新的酸度，因此喝下去口感柔和、果味濃郁，將與酒精飲料經銷商Southern Glazer's Wine & Spirits 合作販售，讓女孩們在擁有夢幻婚紗前，先滿足儀式感。

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