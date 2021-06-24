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ZARA HOME新推「消光黑」廚具系列有夠帥！由法國糕點廚師操刀設計

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由於疫情關係影響，許多原本不下廚的人們也開始走進廚房，當待在廚房的時間變多了，許多民眾都開始物色起新廚具，除了先前曾介紹過的無印良品廚房質感小物之外，近期ZARA HOME也推出了與知名廚師的聯名烘焙廚具系列，以超帥的「消光黑」純色系打造外型，共帶來12款烘焙用具，高顏值設計馬上吸住眼球。

▲ZARA Home黑色廚具。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA HOME推出全新「消光黑」烘焙廚具系列。（圖／翻攝自官網）

疫情嚴峻期間，人們除了採買必需品與食物外幾乎不出門，三餐都叫外送、吃冷凍、微波食品或泡麵也不是辦法，所以許多人在這段期間開始嘗試下廚，化身居家廚神，也有不少人開啟了烘焙的興趣，做蛋糕、做餅乾⋯⋯等點心成了日常娛樂節目，這時如果廚房能更賞心悅目的話心情會更好，從購入新廚具開始會是個好方法。

▲ZARA Home黑色廚具。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA HOME找來法國知名糕點廚師Cédric Grolet攜手推出一系列烘焙廚具。（圖／翻攝自官網）

ZARA HOME近期找來了法國知名的糕點廚師Cédric Grolet攜手推出一系列烘焙廚具，Cédric Grolet不只是一位典型的法國帥哥，他還任職於巴黎莫里斯酒店的糕點廚師，曾獲得2018年世界最佳糕點廚師的獎項頭銜。

▲ZARA Home黑色廚具。（圖／翻攝自官網）

▲「Zara Home X Cédric Grolet」聯名烘焙廚具系列共推出12款。（圖／翻攝自官網）

Cédric Grolet為ZARA HOME操刀設計了12款烘焙廚具，包括攪拌碗、桿麵棍、手動榨汁器、研缽、勺子、抹刀、篩子⋯⋯各種烘焙必備用具，全系列都以消光黑色漆覆蓋，搭配內層的不鏽鋼銀色呈現，且每一款用具上皆飾有此系列專屬的金色徽標，簡約卻精緻的外型替廚具打造出超高顏值，Cédric Grolet也特別示範使用此系列用具來製作草莓蛋糕，令人看了超心動！

▲ZARA Home黑色廚具。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA Home黑色廚具。（圖／翻攝自官網）

▲攪拌碗、研缽、篩子與量匙。（圖／翻攝自官網）

先前曾和大家推薦過無印良品的廚房小物，大多都是以純白色系為主，凸顯乾淨清爽、強調極簡的「無印風」，與全黑的廚具使用起來感覺就完全不同，而無印良品的廚房小物推薦清單裡，就包括了太陽能廚房用電子秤，還有潔白、小巧外型的計時器，絕對會是還無法「靠感覺」的料理新手們的好幫手。

▲無印良品廚具。（圖／翻攝自官網）

▲無印良品純白系廚房小物。（圖／翻攝自官網）

►無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

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關鍵字：

防疫, 廚具, 烘焙, 烘焙廚具, ZARA HOME, 消光黑

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