別讓斑點悄悄爬上臉！最強防曬盤點，在家也要防紫外線

▲待在家也有被曬黑風險。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

待在家不出門，紫外線對肌膚的傷害仍然虎視眈眈，像是在窗邊工作、陽台曬衣服，在你疏於戒備時悄悄攻擊肌膚，就連視訊會議的3C藍光也是破壞亮白的殺手，等反應過來再防曬早已來不及。盤點防曬神品，讓你安然度過炙熱夏季。

此外，雖然每天口罩戴緊緊，別以為這樣就能防疫又防曬，口罩外的額頭、眼部，露出來的後頸、胸口、手背，防曬也要做好坐滿，小心紫外線的攻擊可是從不手軟的。

▲SHISEIDO 安耐曬 金鑽高效防曬凝膠A，SPF50+/PA++++，90ml，790元。

防水抗汗，清爽不黏膩舒適感100分，日常防曬不可或缺，也可當作粧前隔離霜使用，和底妝貼合不打架。

▲專科完美防曬乳液(升級版)，SPF50+/PA++++，40ml，250元。

臉部、身體皆可使用，添加絲膠蛋白與提升肌膚防禦能力的水解蠶絲配方， 質地滑順又舒爽，是長效防曬的神隊友。

▲am+pm RX10胜肽極效防曬液，SPF50/PA+++，650元。

全新推出的海洋友善版，不只拉高防曬規格，並保留原本清爽不黏膩的羽量級水感質地，擦起來無負擔，再以高親膚的10大緩齡胜肽，於曬間同步發揮補潤、抗黯、撫紋、舒緩、修護等多重逆齡禦守作用。

▲ORBIS 全能盈白精華防曬乳，SPF50/PA++++，50g，1,250元。

最高規格的防曬力幫助肌膚抵擋紫外線入侵，水潤精華乳質地快速好推開，讓後續底妝更好上妝，面對光老化帶來的肌膚危害，加入具備改善細紋與淨白保養效果的W菸鹼醯胺，全方位協助肌膚防禦因日曬造成的細紋、斑點。

▲東森自然美 物理性美白防曬乳，SPF30/PA+++，(淡紫色)， 30ml，2,400元。

採用物理性防曬，安全性高，不會滲透肌膚，含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，具良好保濕及亮白防護功效。