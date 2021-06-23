南韓賣翻「法式草莓泡芙星冰樂」台灣上市啦　冰甜滋味一喝就愛上！

記者蔡惠如／綜合報導

台灣星巴克推出最新夏日飲品，由之前在南韓大受歡迎的「法式草莓泡芙風味星冰樂」打頭陣，結合酸甜草莓跟濃郁卡士達醬，冰冰喝的甜點在夏日喝起來特別過癮！還有檸檬咖啡的「升級版」，加上清爽又香氣十足的鳳梨，濃縮多層次的風味，2款冷飲因應防疫也同步在6／23於外送平台上市，讓你不出門也能吃甜甜！

▲法式草莓泡芙風味星冰樂，售價145元起。（圖／星巴克提供）

過了夏至就即將迎來一年最熱的2個月！正是品嚐新品的好時機，星巴克近期推出4款季節飲品，包括2款星冰樂、冷萃咖啡跟冰茶，使用鳳梨、草莓與卡士達醬等元素，聽起來就讓人期待一嚐，在透明杯裡還能欣賞一下高顏質的漸層，打卡完就能滿足喝光光。

▲雙濃萃義式咖啡星冰樂，售價145元。（圖／星巴克提供）

星冰樂主打款為「法式草莓泡芙風味星冰樂」，在2017及2019年由南韓市場開發上市，推出就大受歡迎，概念來自於美味甜點法國奶油泡芙，底層鋪草莓果粒，與香草卡士達醬混合牛奶製成，還加碼擠上香草卡士達鮮奶油與全麥餅乾碎粒，根本是誘人甜點；「雙濃萃義式咖啡星冰樂」則採大人風味，兩份濃萃濃縮咖啡加入特調奶霜星冰樂，漸層讓人神往。

▲（左）金色鳳梨冷萃咖啡，售價135元起；（右）蜜香鳳梨青茶，售價110元起。（圖／星巴克提供）

「金色鳳梨冷萃咖啡」則在冷萃咖啡裡加入了鳳梨與檸檬碎冰，帶出咖啡本身具有的柑橘風味，沁涼清新；「蜜香鳳梨青茶」也以鳳梨搭配芳香烏龍青茶，甘甜並具。

而迎接炎夏，路易莎也推出主打清爽口感的「義式里肌豬風味三明治」，使用義大利醃漬鯷魚和黑椒粒醃製，並選脂肪少、肉質緊實的豬里肌部位烘烤，再搭配清爽生菜、番茄、黃瓜與蜂蜜芥末醬，帶來清新的酸甜口感，可搭配風味三明治、麥香三明治、佛卡夏、貝果等麵包，新品上市期間加碼優惠，原價65元至50元，特價50元至65元。

▲義式里肌豬風味三明治。（圖／路易莎提供）

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