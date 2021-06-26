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大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易

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文／C編

WFH成為日常、宅在家時間變多，小家電市場變得火熱了起來，電鍋絕對是最必備的好物，「Her和她」推出「大同 10人份全不銹鋼電鍋」，充滿科技感的星河銀外觀，適合各種廚房空間，原價4190元、特價2980元，相當於7折優惠，一定要入手。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲電鍋,大同,Her和她,。（圖／pexels）

▲大同 10人份全不銹鋼電鍋（星河銀），原價4190元、特價2980元，點我購買。

電鍋可以說是家家戶戶都需要，簡單好操作、不用拿著複雜的說明書研究功能，輕輕鬆鬆就能完美的煮出好吃的白米飯，如果要煮粥、蒸魚、燉煮滷肉等等也都沒問題，電鍋的萬用程度，相信大家都清楚。

 ▲電鍋,大同,Her和她,。（圖／pexels）

▲亞洲人以米為主食。（圖／pexels）

大同絕對是電鍋中的翹楚，從小到大家中都少不了，隔水加熱不容易煮出鍋巴，還可以保有食物的原味，一鍵保溫更是常用的功能，有時候家人的用餐時間不同，可以將菜直接放進裡面，這隨時吃得到熱熱的菜餚，非常方便。

 ▲電鍋,大同,Her和她,。（圖／pexels）

▲因為以米為主食，電鍋就變得超重要。（圖／pexels）

另外，在電鍋的鍋蓋、外鍋、內鍋、內鍋蓋、蒸盤材質選用上，均採用SUS 304不鏽鋼材質，不用擔心食安的問題，輕鬆煮也可以變身成為大廚，一鍵加熱就可以輕鬆上菜，一次煮兩道菜也不是問題。

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 ▲電鍋,大同,Her和她,。（圖／pexels）

▲大同 10人份全不銹鋼電鍋（星河銀），原價4190元、特價2980元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出「大同 10人份全不銹鋼電鍋（星河銀）」，原價4190元、特價2980元，相當於7折優惠，想幫家裡換個電鍋，或是家裡本來就缺電鍋，正是時候出手。

關鍵字：

電鍋, 大同, Her和她, Her

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