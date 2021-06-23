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油漆桶裝沐浴乳、身體乳竟是水彩條　香奈兒全新N°5大變身

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▲▼香奈兒全新N°5讓人大開眼界。（圖／品牌提供）

▲嶄新包裝賦予經典香氛時髦感。CHANEL 5號工場油漆筒沐浴乳（限量）20x6ml，2,460元、水彩條身體乳霜（限量），150ml，3,030元。

記者曾怡嘉 / 台北報導

香氛不只賣信仰，更是賣包裝，香奈兒N°5 不斷創新再造，今年夏季特別打造全新限量系列，慶祝這款經典香氛的百年風華。文青品牌BYREO也將護手霜點綴上彩色波卡圓點，可愛到不行。

▲▼香奈兒全新N°5讓人大開眼界。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 5號工場收納盒香氛沐浴球（限量），10x17g，2,460元。

打破N°5 給人的既定印象，即將推出的限定系列創作以日常用品為概念作為包裝，共17款，其中有放在水彩條裡的身體乳霜以及茶葉罐裡的沐浴球，更是讓人大開眼界。

▲▼香奈兒全新N°5讓人大開眼界。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 5號工場手工罐香氛精油（限量）， 250ml，2,990元。

▲▼香奈兒全新N°5讓人大開眼界。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 5號工場立袋身體乳液（限量），200ml ，2,570元。

誰說油漆桶只能裝油漆？品牌徹底顛覆了這些物品的既定功能，同時完美展示「奢華」存在於日常使用體驗中。全新包裝不僅為生活增添樂趣，香奈兒 5 號工場系列的問世，不僅為日常用品賦予 N°5 的美好身分，更見證了品牌的大膽自由以及顛覆創意的能力。

▲▼BYREDO護手霜。（圖／品牌提供）

而BYREDO也在包裝大玩創意，今年６月全新推出鍾愛的珍藏版限量護手霜，絲滑滋潤的質地演繹品牌一系列指標性香氣，為你創造質感日常。

▲▼BYREDO護手霜。（圖／品牌提供）

▲BYREDO 2021限量無人之境護手霜，30ml，1,250元。

品牌特地精選三款廣受歡迎的香氣：莫哈維之影、無人之境、熱帶爵士，全數妝點上色彩鮮明的波卡點，傳遞無拘無束的愉悅感。

▲▼BYREDO護手霜。（圖／品牌提供）

▲BYREDO 2021限量莫哈維之影護手霜，30ml，1,250元。

建議日常洗手後，餘留的淡淡香氣搭配上護手霜，不僅增添氣味的層次，更是將手部保養的香氛儀式感揮灑得淋漓盡致，讓你出門在外也可以備感呵護。

▲▼BYREDO護手霜。（圖／品牌提供）

▲BYREDO 2021限量熱帶爵士護手霜，30ml，1,250元。

關鍵字：

香奈兒, BYREDO

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