台酒「青春露」激殺1.9折！每瓶330元爽擦不心疼　網：用光10罐以上

文／C編

酒粕含有很多對肌膚有益的天然成分，可以幫助抗老、重現年輕緊緻的肌齡，「Her和她」推出「台酒生技酒粕青春露」120ml*6入組，原價10080元、特價1980元，下殺1.9折，平均每瓶才330元，爽爽用也不心疼。

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▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入，原價10,080元、特價1,980元，點我購買。



這款酒粕青春露以酒粕提煉出成分，加入甘油、金縷梅萃取，可以幫助舒緩保濕，重現年輕活力的膚況，不只如化妝水般使用，幫助後續保養品吸收，還有人特意在妝前塗抹，讓妝感變得更服貼。

▲肌膚做好保濕，能幫助抗老、美白。（圖／unsplash）



酒粕青春露不只是用起來很有感，甚至有不少網友覺得超越專櫃大品牌，紛紛稱讚，「我是敏感肌代表，不會過敏，用過還不錯。算是蠻容易吸收而且不黏膩」、「好用，CP值很高，豪邁用不心疼」、「用了4年了，定時回購」、「超好用，已經用超過10罐以上，連我媽都跟著用，家裡滿滿的囤貨」。

▲裝入噴瓶裡面使用也很方便。（圖／unsplash）



不只是濕擦好用，因為價格親民好入手，很多人會直接濕敷，肌膚也跟著變好，看起來更加保濕潤澤，細緻度也提升，即使素顏也透亮沒有疲態，根本就是救世的神水來著。

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購物網站「Her和她」推出「台酒生技酒粕青春露品牌明星組」120ml*6入組，原價10,080元、特價1,980元，下殺1.9折，相當於一瓶只要330元，實在太超值。