fb ig video ETtoday search mobile

台酒「青春露」激殺1.9折！每瓶330元爽擦不心疼　網：用光10罐以上

>

文／C編

酒粕含有很多對肌膚有益的天然成分，可以幫助抗老、重現年輕緊緻的肌齡，「Her和她」推出「台酒生技酒粕青春露」120ml*6入組，原價10080元、特價1980元，下殺1.9折，平均每瓶才330元，爽爽用也不心疼。

▼▼點圖最划算▼▼

▲台酒,青春露,保養,Her和她,。（圖／unsplash） 

▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入，原價10,080元、特價1,980元，點我購買。

這款酒粕青春露以酒粕提煉出成分，加入甘油、金縷梅萃取，可以幫助舒緩保濕，重現年輕活力的膚況，不只如化妝水般使用，幫助後續保養品吸收，還有人特意在妝前塗抹，讓妝感變得更服貼。

▲台酒,青春露,保養,Her和她,。（圖／unsplash） 

▲肌膚做好保濕，能幫助抗老、美白。（圖／unsplash）

酒粕青春露不只是用起來很有感，甚至有不少網友覺得超越專櫃大品牌，紛紛稱讚，「我是敏感肌代表，不會過敏，用過還不錯。算是蠻容易吸收而且不黏膩」、「好用，CP值很高，豪邁用不心疼」、「用了4年了，定時回購」、「超好用，已經用超過10罐以上，連我媽都跟著用，家裡滿滿的囤貨」。

 ▲台酒,青春露,保養,Her和她,。（圖／unsplash）

▲裝入噴瓶裡面使用也很方便。（圖／unsplash）

不只是濕擦好用，因為價格親民好入手，很多人會直接濕敷，肌膚也跟著變好，看起來更加保濕潤澤，細緻度也提升，即使素顏也透亮沒有疲態，根本就是救世的神水來著。

▼▼點圖最划算▼▼

▲台酒,青春露,保養,Her和她,。（圖／unsplash） 

▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組，原價10080元、特價1980元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出「台酒生技酒粕青春露品牌明星組」120ml*6入組，原價10,080元、特價1,980元，下殺1.9折，相當於一瓶只要330元，實在太超值。

關鍵字：

台酒, 青春露, 保養, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

WFH眼睛老化加快、魚尾紋都現形？4招「印度瑜珈」還你水潤雙眼 回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女 一朵朵3D小花點綴！香緹卡夏妝宛如仙女下凡　讓人買了捨不得用 互看不順眼、最容易吵架的3大星座組合！Top 1說不到3句就開吵 「寂寞與獨自一人截然不同」　熱播醫療影集《良醫墨非》迎來第五季 大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易 再貴都沒用！5大塗眼霜誤區，做錯反而讓細紋爬滿臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面