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連Jennie都吃到不顧形象！「韓漢堡店爆紅」女神同款酪梨堡必點

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie不惜掉妝也要大口吃漢堡，無意間讓漢堡店家爆紅。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

南韓女團BLACK PINK成員Jennie每每PO文都引發熱議，日前她公開一系列大口咬下漢堡的照片，不惜吃到口紅都掉了，模樣相當親民可愛，她也親自寫下「Burgertime after work（收工後的漢堡時光）」，這下不免讓人好奇，連Jennie都是死忠粉的漢堡究竟多好吃？原來就是位於首爾的人氣漢堡店Downtowner（다운타우너）。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie身穿南韓設計師品牌EENK條紋針織衫擺拍，焦點被漢堡搶走 。（圖／翻攝自IG）

Jennie最新美照曝光，畫面中她綁著俏馬尾精緻五官依舊，身穿南韓設計師品牌EENK條紋針織衫展現隨興樣貌，以「下衣失蹤」的方式露出一雙大長腿，即便造型火辣誘人，焦點仍是被漢堡搶走，因為Jennie作勢大口咬下漢堡，甚至不惜吃到唇印都留在了漢堡上。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲人氣手工漢堡店Downtowner 。（圖／翻攝自IG）

原來讓Jennie吃到不顧形象的漢堡，就是人氣手工漢堡店Downtowner ，在南韓有多家分店，主打餐點就是Jennie同款「酪梨牛肉漢堡」，特別用百分百純牛肉製成，搭配快要滿出來的餡料與濃郁起司，創造豐富口感。而此次Jennie一吃，貼文吸引600多萬網友按讚，甚至引起許多外媒爭相報導，勢必成為排隊美食。

關鍵字：

BLACK PINK, Jennie, Downtowner, 漢堡

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