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孔劉戶外風大片每張都要收藏！又笑又跳粉絲直呼：是41歲的孩子

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記者王則絲／台北報導

被譽為公共財的男神孔劉，國內外的超高人氣讓他擒下眾多代言，近日孔劉替戶外品牌出鏡最新夏季形象廣告，一張張畫報釋出，又逼人狂按儲存鍵！孔劉穿著戶外休閒風格服裝，包括設計簡約、色彩鮮明的短袖、背心與短褲，開心得與狗狗互動、在床上跳來跳去，燦爛開朗的模樣甩脫了41歲大叔該有的成熟，讓粉絲直呼：「這是最可愛的男人」、「根本是41歲的孩子！」

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉最新代言畫報釋出。（圖／翻攝自IG@discoveryexpedition_kr，以下同）

今年41歲的孔劉被粉絲們封為「國民大叔」，並列入「公共財」名單，隨著年紀增長，反而因為爆棚的熟男魅力而人氣更盛，尤其他精壯結實的身材更是粉絲們津津樂道的話題。

這次孔劉拍攝戶外品牌Discovery Expedition夏季形象畫報，將場景拉到翠綠大草原中，並直接搬來床墊與沙發作為道具，他穿著Outdoor風格服裝，以清新色調、明亮色系為主，簡單輕便，他或坐或躺，或和狗狗玩樂，甚至是在床上跳來跳去，特意甩脫了熟男的沉穩特質，活像個大男孩，鏡頭裡玩心大起的模樣完全不像是「大叔」，粉絲也都直呼：「看起來好像興奮的小孩」、「根本是41歲的孩子！」

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

當然，該給的女友視角也沒少，近距離特寫心臟爆擊少女心，逼人收藏，形象廣告中，孔劉溫柔的與狗狗互動，讓好多粉絲都看得心生嫉妒：「我希望我是那隻狗」、「狗狗太幸福了。」孔劉難得在鏡頭前展現俏皮的模樣，孩子般笑容叫人融化，每一張都逼人收藏，「怎麼可以這麼帥又這麼可愛」、「好喜歡這個風格的孔劉。」

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉代言Discovery戶外品牌。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

孔劉, Discovery

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