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宅在家防疫用2招　讓代謝不降、不發胖

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▲▼防疫,新冠肺炎,工作,久坐,健康,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在家防疫久坐，許多人都覺得自己變胖了。（圖／pexels，以下同）

編輯／借借

官方宣佈三級防疫延長至7月中，不少民眾網路留言表示在家上班一個月，由於零食與桌子的距離很近，加上在家自煮進食更方便，帶來最大的副作用就是「胖了」，專家表示，長期待在家裡吹冷氣，運動量很容易不足，可用2招徹底施行，不但能讓代謝不降，也不易發胖。

▲▼防疫,新冠肺炎,工作,久坐,健康,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

喝足夠的水
很多人都以1天喝2000cc的水來作為基準，其實這只是一個大概的數字，最客製化的喝水量計算，就是「每公斤體重×30cc」，也就是如果一位50公斤的女生，每天「至少」要喝到1500cc，如果在減肥期間，甚至要喝到2500cc的水，身體只要缺水1%，代謝率就會下降，水喝足夠，除了維持代謝之外，還能幫體內排毒，皮膚變好。

建議下定決心之後，去買一個顯示cc數容量的杯子，像是500cc、1000cc或1500cc的大桶杯或容器，若一天至少要喝1500cc，就設定今天「一定要喝完3杯量」，這樣實際的量化有助於補充到足夠的水分。

▲▼喝水,減肥,減重。（圖／翻攝自pixabay）

以高纖高蛋白飲食為主
有時候一直想吃不代表身體真的肚子餓，而是嘴饞，如果抗拒不了零食的人，建議在採買或網購下單的時候，就不要購買，不然買來要抗拒更花力氣，吃完還要有罪惡感，就在一開始買之前阻斷念頭，就不會找罪受，此外在家飲食，以高纖高蛋白食物為主。

高蛋白、高纖維質的食物，豆類是很好的選擇，豆腐、豆子、碗豆、毛豆甚至味噌，蘆筍、甘藍菜、胡蘿蔔、花椰菜、菠菜、甘薯等也含有許多纖維素；新鮮水果也有纖維與維他命，但每日攝取份量不宜多。

▲豆腐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老

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