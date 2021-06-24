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黑白工業風設計美炸！香奈兒N°5百週年限定身體霜、泡澡片洗版IG

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記者李薇／台北報導

Chanel N°5香水一直以來都是非常經典、熱賣的香氣，自從1921年發布之後，持續熱銷至今，已經有100週年，在這個特別的日子，品牌再度推出以N°5香氣為主題的洗沐浴單品，簡約的黑色、白色設計，美到不行，一上市就在日本瘋狂洗版。

以永恆、極簡的工業風作為設計，Chanel N°5香水100週年的單品非常簡約又時髦，白色的基底搭配上黑色的邊框，看起來非常的醒目，全系列有5樣商品最為吸睛，包括管狀的身體乳霜、沐浴凝膠、泡澡片、身體乳液、身體油等等。

這系列單品在日本消息一出，立刻洗版IG，預計29日會限量發售，但很多人都迫不及待想要入手這系列的單品，不只是香味讓人期待，它的包裝也是讓人心動不已，「哇！我全部都想要」、「這系列太美了。」

同樣以簡約包裝獲得女孩青睞的、也是在最近洗版台灣女孩IG的單品，就是Aesop推出的虛實之境系列香水，一次推出3款香氣：米拉塞蒂、喀斯特與埃雷米亞，提煉出了不同的模糊空間：浪船、彼岸、荒境，挑戰人們的感知力，開啟了遐想的各種可能，進一步地邀請我們展開對話。

▲Chanel,N°5,香水,Aesop,香氛,香氣。（圖／ig、品牌提供）

▲Aesop推出的虛實之境系列香水。（圖／品牌提供）

其中，象徵彼岸的「喀斯特」則具有隱微的礦物氣息，呼應了由水，自然界中天賦異稟的建築師，所雕刻而成的地理景觀。附節奏感的潮汐來往創造了一個世界，在這裡，呼氣與吸氣、離開及返回以恆定的循環存在，時間同時推進與停止。一個像是邊緣般的地方：低調清雅的芳香氣息及新鮮的香草與空氣融合在一起，彷彿可以聽見草木的打擊樂。小茴香與檀香則讓人聯想起風拂過水面、海水鹹味的金屬質感，一場暴風雨即將到來。

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關鍵字：

Chanel, N°5, 香水, Aesop, 香氛, 香氣

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