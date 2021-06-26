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哆啦A夢、哆啦美一起出口罩好萌！皮卡丘跨足眼藥水電力十足

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文／Squid

本土疫情持續延燒，雖然有降溫的趨勢，但為了保護好自己也是保護別人，口罩還是要戴好，以免強化疫情破口；親親醫用口罩最近就推出哆啦A夢口罩，可愛的表情加上彩色的圖案，完全就是超欠收！

▲哆啦A夢,皮卡丘,寶可夢,口罩,眼藥水,。（圖／品牌提供）

▲也有女孩適合的哆啦美圖案。（圖／品牌提供）

可別忘了哆啦A夢的好朋友們大雄、愛唱歌胖虎、愛炫耀的小夫、甜姐兒靜香，他們的可愛笑容實在太萌太討喜，同框在口罩上，瞬間讓人重拾兒時童年的回憶。

▲哆啦A夢,皮卡丘,寶可夢,口罩,眼藥水,。（圖／品牌提供）

▲滿滿的哆啦A夢看起來超俏皮。（圖／品牌提供）

哆啦美也來湊一咖，粉紅色的口罩上愉快玩耍的哆啦美，無論是眨眼、打哈欠、微笑，她每一個動作都讓人一看到就想尖叫喊著：「太可愛了吧！」，而且同時有出兒童款，親子一起戴上看起來好溫馨。

▲哆啦A夢,皮卡丘,寶可夢,口罩,眼藥水,。（圖／品牌提供）

▲超可愛哆啦A夢的口罩系列。（圖／品牌提供）

不只是口罩聯名哆啦A夢，最近眼藥水也與皮卡丘合作，推出全新的包裝的單品，眼藥水瓶身上皮卡丘豎起尾巴的鮮黃背影，無懼面對危險藍光的襲擊，一直守護在你身邊。

▲哆啦A夢,皮卡丘,寶可夢,口罩,眼藥水,。（圖／品牌提供）

▲皮卡丘與眼藥水合作。（圖／品牌提供）

此次瓶蓋延伸瓶身的黃色系，與皮卡丘相互呼應，感覺整瓶都蓄滿了眼睛所需的滿滿營養，可愛電力也爆滿！只有出沒在台灣的特別版包裝，訓練師與動漫電玩迷們千萬要把握此次收藏的機會，讓長時間接觸3C的眼睛，獲得藍視光高濃度活性維他命B2的修復。

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關鍵字：

哆啦A夢, 皮卡丘, 寶可夢, 口罩, 眼藥水

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