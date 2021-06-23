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韓國再推「咖哩牙膏」掀討論！擠出驚人黃醬　聞到香氣又餓了

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@ottogi_daily

韓國牙膏品牌2080先前曾與有名的「三養辣雞麵」聯名，推出超狂的「辣雞牙膏」，特殊口味讓人不敢輕易嘗試。這次又有搞怪新品登場，他們與韓國知名食品「不倒翁」合作，推出了「咖哩牙膏」，擠出來全是黃黃膏體，還會飄出咖哩香，拿來刷牙真的能刷乾淨嗎？

▲咖哩牙膏。（圖／翻攝自ＩＧ＠ottogi_daily）

韓國的「不倒翁」食品很有名，像泡麵、冬粉、香油⋯都是熱銷品項，這次2080牙膏就以不倒翁的「咖哩三分鐘調理粉」為靈感，製作出超有特色的「咖哩牙膏」，擠出來顏色非常黃，一開始還會散發咖哩香氣，讓人不太敢放入口中，但真的使用起來跟一般牙膏沒兩樣，同樣具備良好的清潔力，刷完不會有咖哩味，只會有涼爽清香。

▲咖哩牙膏。（圖／翻攝自ＩＧ＠ottogi_daily）▲咖哩牙膏。（圖／翻攝自ＩＧ＠ottogi_daily）

咖哩調理粉只需要三分鐘就能烹調完成，「咖哩牙膏」也一樣，只要在口中刷上三分鐘，就能清潔牙齒，保持口腔乾淨，裡面還特別附上一個專屬小沙漏，沙子漏完的時間剛好是三分鐘，讓你熟記刷牙的法則。這款設計雖然搞怪，卻讓人很想嘗試看看。

▲咖哩牙膏。（圖／翻攝自ＩＧ＠ottogi_daily）

另外，韓國的三養辣雞麵除了泡麵本身，也會推出同口味的洋芋片，甚至美妝、牙膏等產品，所以這次又再度出奇招，推出「辣雞口味冰淇淋鯛魚燒」，粉紅的鯛魚燒皮裡面真的塗上鮮紅辣醬，再夾上香草冰淇淋和紅豆內餡，就變成了這款甜品，雖然食材組合聽起來超違和，實際吃起來卻很美味。

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關鍵字：

韓國, 不倒翁, 咖哩, 牙膏

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