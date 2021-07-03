不看年、月，從「日」看出你的隱藏性格　同個星座個性也會天差地遠

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時下最普遍區分性格的方式就是看「星座」，想了解更深入的真實性格，也有許多人會選擇找專人做複雜的星座命盤解析，需要的資料會有出生年、月、日，以及出生的時間，不過其實就算不看年、月，光從「日」也能看出隱藏性格的端倪，即使是同個月份、同個星座的兩人，個性都可能會天差地遠，以下就來看看依照「日」所歸類出的9種性格。

1、10、19、28 日

1、10、19、28 日出生的人，屬於稍微有些「自我中心」的人，不管在哪裡你都喜歡當最厲害的那一個，只要居於劣勢就會人你瑟瑟不安，這種性格很適合在職場中發揮，勇於向困難的事物挑戰，好勝心強烈，但是如果是在愛情裡，很可能會無意識的造成對方壓力。

2、11、20、29 日

2、11、20、29 日出生的人，則是屬於比較「單純」的人，直勾勾的思考模式、想法很簡單，不喜歡與人起爭執，所以常常在配合他人演出，但也因為心地很善良，容易遭到有心人欺騙、傷害、利用。

3、12、21、30 日

3、12、21、30 日出生的人，會是個熱愛「及時行樂」的人，個性很開朗、樂觀，很懂得享受生活，在社交、人際關係上總能表現得游刃有餘，能輕易搏得大家的喜愛，但其實有時候表面上看起來親近，可能心裡還是很有防備心的。

4、13、22、31 日

4、13、22、31 日出生的人，可能是一個比較「冷酷」的人，富有比一般人強的正義感、道德感，重情義、講義氣，如果信任遭到背叛，你會馬上冷酷無情的切斷關係。

5、14、23 日

5、14、23 日出生的人，屬於一種「難以理解」的人格，表面上看起來正向樂觀、自由開朗，身邊的人總是覺得能和你交心，你也這麼表現，但其實要真正能走進你的內心需要比想像中更大的工夫，事實上你也不是很想要被完全了解，覺得如果能保持一點距離更舒服。

6、15、24 日

6、15、24 日出生的人，常常會是個有些「自卑」的人，非常的重視朋友，熱愛拓展社交圈，不過真正可以談心的朋友不多，這樣的人總是習慣去付出、對別人好，從他人的重視、依賴裡去得到對自己的認同。

7、16、25 日

7、16、25 日出生的人，屬於比較慢熟的人，不太喜歡一見面就掏心掏肺的場景，自己不會這麼做，且遇到這麼做的人也會不自在，個性上很獨立，喜歡自己一個人完成很多事，且不習慣把事情託付給別人，覺得自己來才安心。

8、17、26 日

8、17、26 日出生的人，在個性上可能會比較衝動一些，好惡分明，有時候翻臉和翻書一樣快，若誰不小心惹你生氣，會立刻大發雷霆，不過情緒來得快、去得快，馬上就沒事了，好處是有話直說、不做作，一點心機也沒有。

9、18、27 日

9、18、27 日出生的人，其實是一個很「大器」的人，雖然平常該計較的沒少計較，甚至給人感覺有點小氣，但那是因為你只對「重要的人」大方，對於家人、好朋友或是另一半，總是會無私的把最好的留給最重要的人。

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