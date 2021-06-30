iPhone內建「提醒事項」神好用！3個必學功能攻略

蘋果iPhone內建很多實用功能，只要一機在手，不用外掛下載其他APP，就能幫忙解決很多生活大小事！這次要介紹的是iPhone內建得「提醒事項」，這個功能對於學生要設定讀書計畫、上班族們要設定工作行程都非常好用，尤其在這個大多數人都居家辦公或遠端學習的非常時刻，更是要讓提醒事項變成妳的生活小幫手！

功能01.建立提醒事項

點入「提醒事項」，開始進入事項的設定。我們可以先從「新增提醒事項」開始。

除了基本的事項內容，還可以加入提醒的日期與時間，時間到了就會通知喔！

另外，我們也可以從「新增列表」開始設定，這邊適合做check list的設定，同時可以設定顏色來標誌區別。

功能02.新增時間地點

打好列表內容，若想做時間上的提醒，只要在該項目中按一下便會跳出左下方的月曆符號，再從中選日期與時間，就能精細設定提醒的日期與時間了！

另外我們也可以做地點位置的提醒！只要開啟定位，便會依據所在位置發出通知。首先選取其中一個選項，點進「i」

打開位置後，可以「自訂」以自行加入地點，然後選擇是要在您抵達或離開時接收通知，並設定提醒事項區域的界線範圍。

若要接收基於位置的提醒事項，必須確定「定位服務」已開啟。

開啟「設定」app，然後點一下「隱私權」>「定位服務」，並開啟「定位服務」。

功能03.顯示在iPhone桌面

設定好的提醒事項放也可以手機桌面上，這樣拿起手機就會看到，對於記憶也更有幫助！首先先點選桌面的空白處，再點選右上方的「+」，找到「提醒事項」

接著選擇提醒列表顯示的尺寸大小，選擇完成後，就可以在手機桌面上時時查看提醒事項囉！

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