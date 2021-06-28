防疫料理神救援！網友票選最受歡迎罐頭TOP 9　肉醬超下飯一次囤10罐

在超市總是能看到一整架琳琅滿目的罐頭，它在非常時期總是特別好用，除了常溫儲存，還可以開罐即食而且保存好久！

不過這麼多的罐頭，到底應該怎麼選呢？單吃吃膩的話，又應該怎麼變化呢？

現在，立刻來看臉書專頁「日本零食! お菓子! Japanese Snacks」讀者們的共同推薦必買罐頭清單，還有和菓子特別為大家寫的初次下廚變大廚的超簡單美味小食譜哦！

1. 肉醬

擁有不同種類的肉醬罐頭，從台式、中式再到西式全部一應俱全！每一個人都有一個自己的心頭好，有時候真是來不及做飯的時候，打開一罐加熱就能做出連自己都要忍不住誇獎自己的美味大餐，無論飯麵都百搭。再加一點小心機，你也可以讓他對你的廚藝念念不忘哦。

肉醬義大利麵──初次下廚變大廚 ：

一罐肉醬罐頭不濾油加入三湯匙三色豆炒香，不喜愛三色豆的朋友可以玉米替代。加入煮至「al dente」（充滿嚼勁）的濾乾義大利麵一起再略為拌炒即告完成，這麼簡單的作法卻能做出有點類似波隆那肉醬義大利麵，推薦親愛的一定要試試！

2. 魚

魚類的罐頭好多好多種，舉凡最受歡迎的鮪魚罐頭、鰻魚罐頭或是番茄鯖魚罐頭，只要一小罐就能吃上簡單營養又快速的一餐！價格經濟實惠的魚類罐頭，一定必須要是購買的口袋清單！

蔥花鯖魚──初次下廚變大廚 ：

兩瓣蒜頭切成蒜末，選擇番茄汁鯖魚罐頭一罐，連同湯汁倒至容器內，加上兩瓣蒜頭的蒜末後一同放進微波爐加熱，取出後灑上些許蔥花，無論拌麵拌飯配稀飯都百搭！用其他任何種類的魚類罐頭也非常好吃哦。

3. 麵筋

有稀飯就必定要有的麵筋，一直以來都是和菓子家的常備品。我們特別偏好在一般通路比較難買的私房老牌子，無論是觀音牌還是佛祖牌，味道都有一種濃濃古早味！

開陽白菜麵筋煲──初次下廚變大廚 ：



兩瓣蒜頭切成蒜末爆香，加入些許蝦米，可視個人喜好再加上些許香菇一同炒香。

加入半顆大白菜炒至微軟，加入一罐麵筋連同湯汁煮軟，再視個人喜好加上調味料或勾芡，配飯單吃都很棒！

4. 黑瓜

同樣是稀飯必備款的黑瓜罐頭，無論名稱上印製了黑瓜、花瓜、胡瓜、醬瓜還是蔭瓜，你會知道這些好相似的醃漬瓜類都是不能沒有的平民美食。除了當作配菜以外，黑瓜同時也是做菜秘密小幫手哦！只要一罐在手，立刻初次下廚變大廚！

黑瓜雞湯──初次下廚變大廚 ：

一罐黑瓜連同湯汁加上半隻雞，可視個人喜好加入些許香菇。加入淹蓋過食材後適量的水置入大同電鍋，外鍋大約半筒水，按下開關後跳起等待10分鐘後，確認食材全熟後即可食用。

5. 筍絲

最早對筍絲的印象是早餐的配菜，可是曾幾何時，我們每天的早餐已經很少是稀飯，但是單吃、炒菜炒蛋、配飯配麵都好吃的筍絲，買一大罐總是讓人馬上吃光光，家裡一定要必備！

筍絲鮪魚──初次下廚變大廚 ：

鮪魚罐頭一罐濾油之後加入三湯匙筍絲拌勻，直接拿來拌麵拌飯都超好吃！現在，甚至還有販售直接是整罐的筍絲鮪魚罐頭哦！

6. 玉米

大人小孩都喜歡的玉米，無論是不是非常時期都應該至少有三罐安全庫存。有外國品牌以及台灣MIT品牌的玉米，幾乎嘗試過市面上所有的種類，覺得台灣自己的玉米香甜好吃，價格更是划算哦。

玉米湯──初次下廚變大廚 ：

一罐玉米罐頭、一罐玉米醬罐頭再加上四罐的水，一起煮開之後加入兩顆打好的蛋，視個人偏好加上鹽巴、胡椒或勾芡，就變成超容易又美味的玉米湯囉！

7. 果醬

除了平常維生以賴的罐頭，當然也要來點甜甜幸福的！

果醬類的選擇非常多、從最經典的草莓果醬、花生果醬、柑橘果醬再到台灣少見的櫻桃果醬，只要在喜歡的麵包蛋糕上抹一點，每一口都會帶來滿滿的快樂幸福感！

肉鬆草莓果醬土司──初次下廚變大廚 ：

將土司烤成金黃色後，抹上適量草莓醬後再灑上肉鬆，可視個人喜好再加上一顆煎蛋。沒有嘗試過這種作法的人或者會以為肉鬆草莓果醬土司的組合太奇特，實際上，這樣的作法是台灣中部特別流行的早餐吃法，鹹鹹甜甜多重風味的搭配，說不定你一次就愛上！

8. 沙茶醬

只要一匙就能造就美味乾麵的沙茶醬，推薦親愛的在家一定要隨時備一罐，而且當然要選最大罐！當然一大罐沒有辦法馬上用完，對鐵罐有疑慮的朋友，或者可以將沙茶醬從原來的鐵罐移到家裡頭閒置的乾淨玻璃罐裡頭，關好瓶蓋放入冰箱，好一陣子不用愁！

水餃沾醬──初次下廚變大廚 ：

一湯匙沙茶醬、一湯匙醬油膏再加上半湯匙的醋（推薦白醋或黑醋，喜歡口味較酸的朋友份量可略多），一起拌勻就變成加乘水餃美味的祕密武器！還沒有試過這樣吃的朋友請務必試試看，爆炸好吃哦。

9. 炸醬

先前聽到和菓子的讀者反應疫情期間比較難買東西，居住在較偏遠山區的他，只能勉強自己吃了三天白麵，實在是太可憐了！這個時候，你當然要準備一罐最大容量的炸醬罐頭，直接挖起來就能拌麵拌飯吃，想要多做變化的話也能拿來炒菜，超級好用！

炸醬麵──初次下廚變大廚 ：

一湯匙炸醬、少許醬油、少許醋以及少許白胡椒，一起澆在煮好濾乾的乾麵與青菜上，麵條推薦寬麵、關廟麵或手桿麵類型，拌勻之後就是一碗媲美主廚的DIY版炸醬麵囉。

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親愛的有沒有什麼自己最喜歡的罐頭食品呢？

一起來推薦給和菓子還有大家吧！

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