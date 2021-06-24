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除了益生菌以外，「增強免疫力」食物TOP 5　吃了健康也不怕胖

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認真防疫絕對是現在最重要的課題，戴口罩、勤消毒等外在防護做好了，身體內在也要同樣提高規格才安心！為了提高身體的免疫力對抗病毒，除了吃現在討論度最高的益生菌，也可以從我們日常就能吃到的食物與水果獲得增強免疫力的營養！原來以下5款食物水果就可以讓我們健康又變美，一定要認真吃起來！

1.優酪乳、優格、起司

▲（圖／翻攝自Pinterest）

優酪乳、優格、起司，當中含有大量好菌，不僅可以提供益生菌，改善菌群腸道環境，還可以提高人體免疫力。

推薦菜單：巴西果昔碗

▲（圖／翻攝自Pinterest）

2.青花椰菜

▲（圖／翻攝自Pinterest）

青花椰菜營養價值極高，富含蛋白質、膳食纖維、β-胡蘿蔔素、維生素A、 C、E，還有抗老、護眼、提升免疫力等功效，可謂最佳抗氧化、抗老化的蔬菜！

推薦菜單：花椰菜沙拉

▲（圖／翻攝自https://www.gimmesomeoven.com/asian-broccoli-salad-peanut-sauce/）

3.藍莓

▲（圖／翻攝自Pinterest）

藍莓有豐富的抗氧化物質、花青素、維生素A、B群、 C、 E，以及對抗細菌的礦物質硒、銅、鋅 ，能幫助提升免疫力與抗老化。

推薦菜單：藍莓派、巴西果昔碗

▲（圖／翻攝自Pinterest）

4.蘑菇

▲（圖／翻攝自Pinterest）

被稱為「蔬菜牛排」 的蘑菇，是很多女孩的瘦身菜單中常出現的食材之一，熱量低又容易產生飽足感，且含有豐富的膳食纖維、維生素 ，具抗氧化效果、增加免疫力。

5.雞胸肉

▲（圖／翻攝自舒康雞）

雞肉是富含優質蛋白質、脂肪、鈣、磷、鐵、維生素A、 C、D、E、K等，所含的脂肪是不飽和脂肪酸，可增強免疫力，是很理想的蛋白質食品，其中又以雞胸肉脂肪量低，最受瘦身族群歡迎。

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 水果, 食物, 免疫力

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