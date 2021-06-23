fb ig video ETtoday search mobile

新冠確診輕症請「這樣吃」！營養師曝「飲食3大關鍵」助康復

>

▲▼ 營養師教新冠輕症的飲食3關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲對於新冠輕症或無症狀患者來說，營養照護是癒後重要關鍵。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

本土確診者雖然連日下降，但國內疫情依舊嚴峻，若自身或家人朋友不幸真的確診染疫了，因症狀不嚴重而被安排居家隔離，該怎麼照顧自己？知名營養師高敏敏指出，新冠肺炎確診者有5成以上是輕症或無症狀，而對於輕症、甚至無症狀的確診者在居家隔離、等待康復時，營養照護是戰勝病毒的重要癒後關鍵！她也特別分享有助於康復的飲食3大關鍵：「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，一起來看看詳細情況該怎麼做。

▲▼ 營養師教新冠輕症的飲食3關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.增加熱量攝取

高敏敏表示，感染會增加體內壓力，建議多吃高營養熱量密度的食物或飲品，才有足夠熱量幫助對抗體內的耗損。因此建議增加熱量攝取，每日可增加約250～500大卡熱量，並搭配以下3個秘訣。

＃少量多餐：就算不餓，也務必確保熱量足夠，減少對身體的耗損。

＃可多吃酪梨、堅果飲：可透過油脂食物的攝取，提高能量進食。

＃搭配配方營養品：若食慾不振、身體不舒服時，可適時補充配方營養品，幫助讓熱量、營養達到需求。

▲▼ 營養師教新冠輕症的飲食3關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.補充蛋白質營養

為避免肌肉流失、耗損使身體更虛弱，降低癒後恢復力，建議多吃蛋、肉、豆製品等富含優質蛋白質的原型食物；也可用豆漿、牛奶、優格搭配香蕉＋堅果醬，自治高蛋白質奶昔；而若食慾不好，吃不下的時候，也可利用高蛋白飲品來補充營養。

▲▼ 營養師教新冠輕症的飲食3關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃水分補充要充足

發燒、流汗、咳嗽、腹瀉⋯等狀況都會增加身體水分流失，為避免身體缺水、脫水或電解質失衡，一定要注意水分的補充。

像是少量多次喝水，避免身體缺水、痰變得越來越濃稠；也可自製水果水來喝，將新鮮水果加到白開水中，以不同味道的水分替換，避免味覺疲勞；另外，也可事實補充些電解質飲料，幫助補充因發燒、流汗、嘔吐或腹瀉流失的電解質。

除了依照以上飲食3大關鍵補充營養，高敏敏也提醒，最好每天盡可能維持體重，體重是反映身體水分維持及營養狀態很直接的指標，並搭配多活動、多休息，能幫助更快恢復健康。

►日藥本舖今開賣「家用快篩試劑」　康是美24日起提供2款可選

►宅在家太難168？營養師大推「1410輕斷食」　掌握4秘訣效果更好

►頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 防疫, 確診, 輕症, 無症狀, 康復, 復原, 幫助, 飲食, 關鍵, 守則, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

最容易「單身一輩子」星座Top 3 ！　浪子射手超恐婚、冠軍不意外

最容易「單身一輩子」星座Top 3 ！　浪子射手超恐婚、冠軍不意外

「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

假掰女6大特色「娃娃音」還好而已　第一名網友讓直呼：「拳頭硬」

假掰女6大特色「娃娃音」還好而已　第一名網友讓直呼：「拳頭硬」

廣末涼子40歲了！尺度大開曬深溝＋整片美背　粉絲狂讚：不可思議 Jessica格紋裙心機開衩露「腿根」　對尬閨蜜Irene Kim「下半身失蹤」 2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了 《離婚》北川景子的托特包好搭配！四款大容量筆電、小物都能塞 無印良品、大創必買TOP 3化妝品　每一項都被推爆，絕對要入手！ 歐陽娜娜生日帶貨大陸服飾糗了　「差11歲」撞衫景甜精緻度有差 國際牌熱賣家電Top3最低2650元　微波爐、烤箱、咖啡機通通有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面