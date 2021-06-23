新冠確診輕症請「這樣吃」！營養師曝「飲食3大關鍵」助康復

▲對於新冠輕症或無症狀患者來說，營養照護是癒後重要關鍵。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

本土確診者雖然連日下降，但國內疫情依舊嚴峻，若自身或家人朋友不幸真的確診染疫了，因症狀不嚴重而被安排居家隔離，該怎麼照顧自己？知名營養師高敏敏指出，新冠肺炎確診者有5成以上是輕症或無症狀，而對於輕症、甚至無症狀的確診者在居家隔離、等待康復時，營養照護是戰勝病毒的重要癒後關鍵！她也特別分享有助於康復的飲食3大關鍵：「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，一起來看看詳細情況該怎麼做。

1.增加熱量攝取



高敏敏表示，感染會增加體內壓力，建議多吃高營養熱量密度的食物或飲品，才有足夠熱量幫助對抗體內的耗損。因此建議增加熱量攝取，每日可增加約250～500大卡熱量，並搭配以下3個秘訣。

＃少量多餐：就算不餓，也務必確保熱量足夠，減少對身體的耗損。



＃可多吃酪梨、堅果飲：可透過油脂食物的攝取，提高能量進食。



＃搭配配方營養品：若食慾不振、身體不舒服時，可適時補充配方營養品，幫助讓熱量、營養達到需求。

2.補充蛋白質營養



為避免肌肉流失、耗損使身體更虛弱，降低癒後恢復力，建議多吃蛋、肉、豆製品等富含優質蛋白質的原型食物；也可用豆漿、牛奶、優格搭配香蕉＋堅果醬，自治高蛋白質奶昔；而若食慾不好，吃不下的時候，也可利用高蛋白飲品來補充營養。

＃水分補充要充足



發燒、流汗、咳嗽、腹瀉⋯等狀況都會增加身體水分流失，為避免身體缺水、脫水或電解質失衡，一定要注意水分的補充。

像是少量多次喝水，避免身體缺水、痰變得越來越濃稠；也可自製水果水來喝，將新鮮水果加到白開水中，以不同味道的水分替換，避免味覺疲勞；另外，也可事實補充些電解質飲料，幫助補充因發燒、流汗、嘔吐或腹瀉流失的電解質。

除了依照以上飲食3大關鍵補充營養，高敏敏也提醒，最好每天盡可能維持體重，體重是反映身體水分維持及營養狀態很直接的指標，並搭配多活動、多休息，能幫助更快恢復健康。

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