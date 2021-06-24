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小心衣服越洗越髒！洗衣機使用5大NG錯誤　最後一個80%人都犯過

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▲▼ 洗衣機使用5大錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

洗衣機絕對是現代人不可或缺的居家好幫手，不用自己花時間、體力搓洗衣服，幾個按鍵就搞定，但洗衣機雖然操作簡單，卻也暗藏了一些很重要的小眉角。以下是5個超多人都犯過的洗衣機使用5大NG錯誤，不僅會讓衣服越洗越髒，甚至可能毀壞你心愛的衣物，快來看看你是否都用對了？

＃衣服洗前多浸泡更好洗？

有些人洗衣時都喜歡先浸泡衣服，以為泡越久衣服就能洗得越乾淨，但實際卻是相反，浸泡時間過長，反而容易讓衣服褪色、老化。

浸泡衣物的時間以15分內為佳，就算是比較髒或較為厚重的的衣服，也最好不要超過30分鐘。

▲▼ 洗衣機使用5大錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃衣服累積一大桶一起洗，省時又省電？

不少人以為，累積多一點衣服再全部丟進洗衣機洗，不僅省時又省水省電，但其實這樣不僅容易超量洗滌，造成洗衣機負荷過重，會損傷機體、縮短洗衣機壽命，還會因衣物太滿，反而讓衣物洗不乾淨。另外，若是在天氣炎熱、容易流汗的夏季，被汗浸濕的衣物悶在一起太多天，也容易發霉。

每次洗滌的衣物，最多只能在洗衣機內桶容積70%以下，就算衣物本身量不大，也盡量別放太多天才清洗。

▲▼ 洗衣機使用5大錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃拉鍊、扣子等洗好再整理？

如果衣物脫下後就原樣丟進洗衣機裡，小心可能會讓心愛衣物破損。像是褲子、外套上的拉鍊或扣子，很多人都是洗好晾曬時才整理，但金屬拉鍊容易刮花或刮破衣物，同時還可能會損壞洗衣機內壁；而鈕扣如果沒先解開，洗的時候更容易脫落，或使鈕扣孔變形。

將衣物放進洗衣機前應先檢查，把有拉鍊的衣物都先拉好，有鈕扣的衣物也先全部解開。

＃洗衣水溫越高，清潔力越好？

一般情況下，攝氏30度～60度的溫水最有利於洗衣粉充分溶解，消毒效果也更好，但現在很多衣物清潔劑都能快速溶解，而且因為衣料的纖維耐熱性不同，很多衣物也不適合用熱水洗，有時用熱水洗，反而會毀了衣服。

洗衣時最好先注意衣物上的洗滌，依照建議清洗水溫來洗即可。像是
內衣、床單等貼身衣物被套，可用60度以上水洗，但絲質或羊毛絨材質的衣物則要注意用冷水洗。

▲▼ 洗衣機使用5大錯誤。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

＃衣服洗完晚點再曬也沒關係？

很多人每次洗衣服都是把衣服往洗衣機一丟就先去忙別的事，最後忘了有洗衣服，直接擺到隔天，或是拖很久才去晾曬。但潮濕的衣物長時間放在洗衣機內悶住，不僅容易滋生細菌、散發異味，還會被擠壓的皺巴巴，甚至變形。

衣服洗凈後最好儘快晾曬，如果放置了好幾個小時才想起，最好還是重新清洗一遍，尤其悶熱的夏季更是要注意。

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關鍵字：

居家, 生活, 家居, 洗衣機, 洗衣, 洗衣服, 使用法, 錯誤, NG行為, 誤區

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