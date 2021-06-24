麥當勞 X BTS聯名商品第二彈！愛心「奶油」T恤、團員手繪托特包必收

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@mcdonalds

近日麥當勞攜手韓男團防彈少年團（BTS）推出聯名餐點及周邊商品，引發熱烈迴響，限定特餐的「防彈紫」包裝更掀起一陣收藏風潮，各種被放到線上販售的「二手」套餐包裝，令人強烈感受到BTS的超狂魅力。

第一波熱潮還沒退，麥當勞 X BTS的聯名周邊又迎來第二彈！以防彈招牌人氣單曲《BUTTER》作爲主視覺，搶眼的「奶油」元素在可愛童趣的畫風下，注入服飾、包款、配件等單品小物，其中更有成員們親手繪製的卡通人物，Q到不行的模樣，簡直是要ARMY們荷包破洞。

看起來快要融化的愛心「奶油」印花，被貫穿在系列第二波聯名中，讓人選擇障礙瞬間發作，包括T恤、襪子、漁夫帽、帽T都能看見繽紛的奶油圖樣，除此之外，這波聯名也帶來全新的撞色托特包，麥當勞標誌性的紅白配色，讓包款在復古氣息中依舊可愛指數破表，並延續先前的居家風格，帶來了印滿奶油薯條、雞塊、飲料杯圖樣，吸睛指數滿點的印花睡褲與拖鞋。

此次系列中，ARMY們絕不能錯過的，當然是由成員們親手繪插畫人物，巧妙運用BTS的Logo當作「眼睛」、吃薯條必沾的紅色番茄醬則成為了「嘴巴」，組合成一個一個萌化人心的卡通人物，有比著手指愛心的蛋捲冰淇淋、強壯的薯條先生，還有夾有起司的漢堡人，全都一躍而上周邊系列，第二波周邊商品也已在Weverse Shop開售。





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