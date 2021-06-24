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跟著香味去旅行！Aesop推出虛實之境3款香水，一掃夏日煩悶

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▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲包裝內盒設計由北愛爾蘭聯覺藝術家 傑克·庫爾特Jack Coulter所設計。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Aesop一口氣推出「虛實之境系列」3款香水，氣味雖屬於本能，但我們可藉由嗅覺品味香氣，進而連結至某段記憶、感情，甚至是未知的想像世界。百年英國香氛CREED祭出活力海洋香氣，讓大家一解夏季煩悶，體會他們心中磅礡壯闊的山光海色。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 虛實之境香水，3款50ml，各5,600元。

米拉塞蒂香水令人聯想到波濤洶湧的風浪、地平線來回擺盪。以黃葵、安息香則繪出微風中交織著薰香及海藻的獨特景象，散發溫暖木質調香氣。岩玫瑰暗示著古老、老舊的海上木頭，以及水手的威士忌酒窖之氣味。

埃雷米亞香水體現了對比美學，乾淨綠意的香調襯托出大地氣息的底蘊，將麝香及都市混凝土建築在下雨過後交織為一體。靈感來自一個薄霧籠罩而充滿生機之地，以白松香、鳶尾花、廣藿香打造明亮的柑橘香調，同時帶有一抹大地氣息。

喀斯特香水以懸崖上的植物香氣為主調的作品，散發著溫暖的辛香料、乾木柴以及隱約煙燻氣息，低調清雅的芳香氣息及新鮮的香草與空氣融合在一起，而小茴香、檀香則令人聯想起暴風雨帶有金屬感的鹹味。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

超過260年歷史的英國香氛品牌CREED，代代相傳寶貴的調香智慧和經驗，2021年夏天由第六代、第七代繼承者Olivier Creed及Erwin Creed父子搭檔，攜手推出維京之海龍蘊，引領大家體會他們心中的山光海色。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲維京之海龍蘊，100ml，11,000元。

維京之海龍蘊，具有心曠神怡且振奮活力的海洋感，自夏季的煩躁逃逸，跳入澄黃陽光之中乘風破浪，像是冷冽冰霜溶化後的萬物甦醒和重生，綠芽從融雪中探頭的清爽綠意、微濕土壤期待生命相遇的香氣。前調清新柑橘冷冽，像是海面上的粼粼波光，接續多種草本植物的調和，使得檀香與雪松也變得輕盈。

關鍵字：

Aesop, greed, 香水

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