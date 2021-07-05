韓素希「純欲系」風格又甜又辣　露小蠻腰、曬筆直長腿太惹火

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@joygryson_official

韓國女星韓素希與新生代男神宋江出演新劇《無法抗拒的他》，一播出立馬引發超高關注，近期她更曝光一組大片美照，為韓國包款設計師品牌拍攝又辣又甜的時尚畫報，韓素希接連換上專屬夏季的清爽造型，其中一套中空格紋套裝齊發逆天長腿與纖瘦鎖骨，甜辣風格隨興變換姿勢就電翻一票粉絲。

▲韓素希先後穿搭淺色系「中空裝」擺拍出鏡。

有「最美小三」之稱的韓素希，演活《夫妻的世界》中可恨又美豔動人的小三後，人氣迅速飆漲，接下不少雜誌拍攝與廣告代言，她先在IG上曬出為韓國包款品牌Joy Gryson拍攝的夏季形象照花絮寵粉，只見正片曝光後，純欲系的高顏值再度圈粉一波。

畫面中她先後穿搭淺色系「中空裝」擺拍，短上衣讓腰線若隱若現，一雙筆直長腿增添火辣氣息，其中一身甜美風格的格紋套裝，胸前方領剪裁若隱若現襯托出韓素希傲人上圍，令人難以忽視，同時運用脫俗的氣質在悶熱夏季擄獲粉絲們的心。

▲韓素希穿碎花連身洋裝展現慵懶度假感。

▲少女感的淡紫色裙裝呼應新劇中22歲的女大生青春形象。

背上Joy Gryson另一款托特帆布包，韓素希換穿碎花連身洋裝出鏡，腳上的鵝黃色綁帶涼鞋，視線隨著綁帶纏繞巧妙展露韓素希的纖瘦長腿，度假感滿益的氛圍下，慵懶性感隨之併發 ; 下一套淡紫色裙裝，則顯得韓素希肌膚更加白皙，公主蓬袖細節營造出滿滿的少女感，剛好呼應了新劇《無法抗拒的他》中22歲的女大生「劉娜比」的青春形象。

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