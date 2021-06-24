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DIOR微型包讓女星撞一團！孫芸芸低胸辣呼呼　曾之喬穿睡衣逗狗拼了

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▲DIor Micro Bag。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸（左）、曾之喬曬出DIOR Micro系列中超可愛的Lady Dior。（圖／品牌提供）

記者王蓁蓁、林明瑋 / 台北報導

DIOR繼迷人的微型化妝包之後，又再度「縮小」品牌招牌夯包，推出「DIOR Micro Bag」系列，包括Q到不行的Lady Dior黛妃包、30 Montaigne、Saddle Bag馬鞍包，以及DIOR Caro ，就算是「只裝得下可愛」，也成功令孫芸芸、賈靜雯、曾之喬、Jisoo、秀智、木村心美等大票女星同時間曬包，不但比穿搭也比拍照，孫芸芸穿低胸洋裝相當嫵媚、曾之喬則笑稱自己是「睡衣穿搭」還邊逗狗，各有風格與巧妙，很有看頭。

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo帶貨包包之餘更不忘掛上專屬吊飾。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__）

超可愛的微型尺寸，只要是女孩就招架不住，而縮小版的夢幻的Lady Dior黛妃包，瞬間躍升為此生必收，Jisoo以率性的牛仔褲裝綁上甜美高馬尾，洋溢著青春少女的氛圍，帶貨包包之餘更不忘掛上「兔子＋胡蘿蔔」吊飾，用可愛巧思展現專屬感，這樣即使是外出「撞包」也不怕尷尬了。

孫芸芸半躺在沙發上，緊身的裸膚色洋裝完美勾勒出性感的S曲線，散發滿滿度假感的慵懶氛圍，木村心美也背上了與她以及Jisoo同款的淡粉色迷你Lady Dior，接力炫包，曾之喬則選了黑色款，形容穿搭是「睡衣、牛仔褲與Dior Micro Bag」，看她一手拿咖啡、一手逗狗狗，陽光灑下舒服一派悠閒。

▲DIOR Micro Bag。（圖／公關照）

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

▲DIOR Micro Bag。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸（上起）、木村心美選背Jisoo同款的淡粉色迷你Lady Dior，曾之喬則是黑色款。Micro系列Lady Dior 100,000元。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun、@cocomi_553_official）

秀智穿搭休閒寬褲造型，以黑色褲裝呼應全黑的迷你Lady Dior，只見她頂著素顏隨意、慵懶的變換擺拍姿勢，完美展現了女神居家的輕鬆樣貌，Jessica則是早在之前就搶先在IG Po文的夏季OOTD中，悄悄曬出迷你霧藍Lady Dior包，不同於上次一身全白洋裝搭配，Jessica此次運用撞色方式，巧妙凸顯包款存在感。

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

▲秀智以黑色褲裝呼應全黑的迷你Lady Dior包。（圖 / 翻攝IG@skuukzky)

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

Jessica早在之前就搶先曬出迷你霧藍Lady Dior。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj）

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

▲賈靜雯手拿DIOR Micro Bag中的30 Montaigne包。（圖 / 翻攝IG@alyssachia）

▲DIOR Micro Bag。（圖／品牌提供）

▲DIOR Micro Bag 30 Montaigne包，74,000元。（圖 / 品牌提供）

▲DIOR迷你包 。（圖／翻攝IG）

▲韓國女團Red Velvet成員Yeri，拎著迷你DIOR Saddle Bag馬鞍包搭配全白洋裝，並玩弄DIOR絲巾。（圖 / 翻攝IG@yerimiese）

▲DIOR Micro Bag。（圖／品牌提供）

▲DIOR Micro Bag中的Saddle馬鞍包，74,000元。（圖 / 品牌提供）

微型的DIOR Micro Bag，怎麼拿都甜度破表，可以拎著也可以使用長背帶，色調繽紛多彩，玫瑰粉、薄荷綠和迷濛藍，好像太陽光影一般溫暖柔和，也展現迪奧先生對色彩的迷戀。包型則有Lady Dior黛妃包、30 Montaigne、Saddle Bag馬鞍包，以及DIOR Caro，其中Lady Dior竟在籐格紋中加入可愛的心形絎縫，並搭配心形掛飾，DIOR Caro出現紅白配色，連鍊帶都是紅白相間，吸睛得不得了。

▲DIOR Micro Bag。（圖／品牌提供）

▲DIOR Micro Bag系列Lady Dior，心形籐格紋（左）110,000元、珠飾刺繡款125,000元。（圖 / 品牌提供）

▲DIOR Micro Bag。（圖／品牌提供）

▲Dior Cara Micro紅白雙色款（左）82,000元，小牛皮款（右）74,000元。（圖 / 品牌提供）

除了DIOR，還有許多縮小版經典包讓人看到就會尖叫「好可愛」！一手可以掌握的大小，是包包也是裝飾品，多半可背、可提，也能當零錢包、名片夾，雖是微型，但用法多變，而且創意無限。

LOEWE

LOEWE的Puzzle，是2013年Jonathan Anderson接掌LOEWE創意總監時的力作，當年一推出就造成轟動，到現在熱度不減，皮革切割與縫線打造出幾何外觀，展現了精湛工藝，尺寸也越來越小，最新的「Nano」版本搭配鍊帶，燒得人心癢癢，LOEWE Balloon Bag氣球包也有超小尺寸，圓弧的水桶外型，讓原本就討喜的氣球包又更擄獲人心。

▲LOEWE Nano Puzzle，搭配鍊帶很有特色。

▲LOEWE Balloon氣球包，圓弧外觀超討喜。

BALENCIAGA

BALENCIAGA Hourglass沙漏包辨識度超高，底部的弧度來自巴黎艾菲爾鐵塔，硬挺的包身相當利落，中央「B」字母扣飾，讓包包多了活潑感。迷你款細節仍舊滿滿，除了提把，並附可拆式調節肩背帶，包內空間可以放入卡片、鈔票、零錢等等，加一支唇膏就能輕鬆出門，包包後方還有小夾層，麻雀雖小但五臟俱全。

▲BALENCIAGA Hourglass沙漏包推出迷你尺寸，包包縮小但細節一點都沒少。

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►DIOR絕美拼圖8千元有找！完成看見巴黎總部　LV渲染拼圖連盒子都夢幻

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DIOR, DIOR Micro Bag, Lady Dior, 30 Montaigne, Saddle Bag, Jisoo, 孫芸芸, 秀智, 木村心美, Jessica, 賈靜雯, Yeri

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