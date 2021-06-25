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肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」

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▲▼飯後3動作避免脂肪囤積變成小腹婆。（圖／翻攝ＩＧ）

▲飯後3動作做起來就不怕變成明明不胖但卻有肥肚肚的「小腹婆」。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@kkmmmkk、小紅書＠大越越moon

肥肚肚太難瘦，不如從預防脂肪囤積開始做起更輕鬆！每次吃完飯就只想癱坐在椅子上或甚至是躺著休息？這就是肚子肥肉放肆長，變成「小腹婆」的一大主因，其實飯後做3個簡單小動作，就能簡單幫助預防小肚腩變大、減少腰間肉。

▲飯後3動作避免脂肪囤積變成小腹婆。（圖／翻攝IG,小紅書）

1.靠牆站直

應該不少人都聽過飯後站立，是避免發胖的小秘訣，這個簡單的動作還能防止腹部脂肪堆積，尤其靠牆站可讓姿勢更正確，除了飯後做，日常時也可以利用這個動作來矯正體態，幫助改善駝背圓肩的狀況。

站立時，確保頭、肩胛骨和小腿肚、腳跟貼著牆面，收緊腹部，讓腰部與牆面有約一個拳頭的距離，第一次站、不習慣的人可在維持姿勢正確前提下，先站5分鐘，再慢慢拉長時間至15～30分鐘。

▲飯後3動作避免脂肪囤積變成小腹婆。（圖／翻攝IG,小紅書）

2.靠牆蹲坐

飯後靠牆靜蹲30秒～1分鐘，讓頭部、肩胛骨和臀部貼靠在牆面，彎曲腿部讓大腿和小腿呈90度，並收緊腹部。這個動作可以想像成靠牆坐在空氣椅子上的感覺，能時訓練下肢和核心，強度也不會太高，平時沒有運動習慣的人也不用擔心做不起來。

▲飯後3動作避免脂肪囤積變成小腹婆。（圖／翻攝IG,小紅書）

3.手膝對抗

這個動作簡單來說就是抬腿摸膝蓋，可以幫助增加核心力量和下肢綜合力量。一隻腳穩定站直，另一腿彎曲90度抬起，雙手交疊輕觸抬起腿的膝蓋，維持30秒後換腿，做動作時注意膝蓋要打直但不要過於前傾、超伸，核心收緊。

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瘦身, 減肥, 瘦腰, 大肚子, 肥肚, 小腹, 小腹婆, 小腹凸出, 改善, 小動作, 飯後

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