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解封後最想做什麼？「6件小事」平時不在意　現在才懂得珍惜

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▲解封後想做什麼。（圖／女子學）

▲解封後最想做的事。（圖／Pinterest，下同）

面對不斷延長的三級警戒，盼不到遙遙無期的「解封日」到來，大家的心情是越趨無奈與沮喪。但如果這時我們能繼續堅持下去，再忍耐一陣子、好好遵守防疫政策，一起好好待在家，阻斷病毒的傳播鏈，相信解封之路就不遠了！

在那之前，就先讓我們來想想看，解封後最想做的事是什麼？一起滿懷期待的心，迎接那天的到來吧：

1.剪頭髮

吃喝美食可以仰賴外送平台，但是可沒有造型師到府服務的方案。相信經過一個多月的三級警戒期間，大家的頭髮都長了不少吧！

看著影音平台上充滿了「防疫在家自己剪頭髮」的影片，就可以知道大家有多受不了雜亂蓬生的頭髮。尤其許多女生都留著一頭長髮，在這炎炎夏日每天要花上 20 分鐘以上吹頭髮，簡直是酷刑。解封後還有什麼比上一趟髮廊，找回清爽的髮型更重要。

2.預約按摩服務

▲解封後想做什麼。（圖／女子學）

疫情期間說有多想念 spa 按摩就有多想念，像每天 WFH，因為沒有合適的辦公桌椅，加上不知道為什麼在家上班反而更多工作量，每天都爆肝加班，實在很需要按摩舒壓一下！編輯甚至覺得應該連整骨師都一併預約呢！

3.去餐廳吃飯

說真的自煮生活雖然很健康，外送平台也有很多選擇，但有些食物就是要「內用」才好吃阿！比如火鍋、燒烤或是在美美的甜點咖啡廳裡享用下午茶。

真希望能夠趕快出門，不用擔心拿下口罩就戰戰兢兢，可以好好地大吃一頓，也讓喜歡的餐飲店家得以在慘澹的景氣中活下去。

4.跟親朋好友聚會

▲解封後想做什麼。（圖／女子學）

滿足完生理需求後，心理層面也是很重要啊！因為這場疫情，見面變成是一件很不容易的事。

別說是異國家庭、跨國情侶了，就連身處在台灣同個縣市的親友，也因為後期嚴峻的疫情而宣告禁止。如果解封那天真的到來，就算哪裡都不去，只是待在家中或是到家人朋友家作客也很美好， 因為經過這段時期大家都明白了 「能夠相聚本身就是件值得開心的事了」！

5.化全妝＋穿新衣出門

居家防疫期每天都待在家，樣樣都得依靠網路購物，除了民生用品外，相信大家一定也都不小心透過「報復性消費」，手滑了好幾件衣服、包包和化妝品等來消除生活的苦悶。如果真的等到解封日的到來，一定要把握機會打扮一番！不然這個夏天都快過去一半了，今年的草帽、洋裝、涼鞋都還沒有機會登場呢！

6.上山下海

▲解封後想做什麼。（圖／女子學）

當然如果到時已經能夠放心出去旅遊，那就再好不過了！這陣子每天都待在家裡玩switch、看書、追劇，實在是有點膩了。無敵想念可以走進山林，享受陽光穿過樹梢在身上流動的光影， 也想念光是看到蔚藍的大海，就感到無比的平靜與滿足。

這場艱辛抗疫之路從 2019 年末就開始，從最初大家都很希望能夠趕快結束再次出國， 到現在什麼都不奢望，只求疫情不要再擴大，可以盡快壓制病毒擴散，恢復正常的生活。

或許「 活在當下，好好地珍惜每一個活著的日常」，便是新冠肺炎為我們上的一堂課。等到解封日那天的到來，想做什麼就別再猶豫了吧！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 疫情, 聚會, 解封, 新冠肺炎, 旅遊

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