WFH之後渾身不對勁！「3個小習慣」改善生活品質　在混亂中找到平衡

▲居家工作「3個小習慣」改善生活品質。（圖／Pinterest，下同）

台灣本土 COVID-19 疫情延燒，已邁入一個月。這段時間，小至生活習慣、日常步調、大至外出限制、內在心靈，都歷經一定程度的調整與變化，無論是否已適應這些「突如其來」的轉變，時間依舊在走，日子還是得過，大家都努力想從新形態中，摸索到適合自己的生活方式。

其中，最多人遇到的便是所謂「WFH」的居家工作；由於每個人家庭環境不同，需要適應的地方也理當不一樣：有人獨自租小套房、有人回老家「避難」、有人和家人同住還要一邊照顧孩子，原先的工作模式被打亂，使身心開始發出各種警訊。

在這個非常時期，居家保健更是人人應該關心的話題，可別因為在家過於放鬆而忽略身體的求救訊號，透過 3 個小習慣改善，防疫之餘也要顧及健康！

1.桌機變筆電，模糊感上升

→注意光線、抗藍光眼鏡、吃對的食物

原本在公司有自己的辦公桌，每天敲著習慣的鍵盤，還有大大的螢幕可以一次開好幾個視窗，處理事情起來便利又上手；但當工作地點變成家裡時，倘若沒有桌機，就要特別騰出一個辦公座位，還得使用原本追劇用的筆電，螢幕從大轉小使用起來更顯吃力，加上介面不同，整體工作程序變得複雜且不順暢。

經過一陣混亂後，即便逐漸習慣用筆電工作，但每天下班後那種渾身不自在、看東西越來越模糊的感覺日趨明顯，令人十分困擾。若想改善，首先得注意辦公時的光線是否充足，也可配戴抗藍光眼鏡，避免不必要的傷害，並盡量每小時休息一次、站起來走動、閉目養神、看看窗外景色放鬆；此外，眼睛各部位需要的營養成分不同，可多補充不同的營養素，如：有助於夜間視力的「花青素」（如藍莓、茄子、桑椹）、超強抗氧化的「蝦紅素」或是具藍光防禦力的「葉黃素」等，配合均衡飲食、多喝水，也能得到適時的舒緩喔！

2.時時照顧小孩，疲憊又心力交瘁

→多喝水、找休閒、平心靜氣

▲爸媽要上班也要照顧小孩，記得讓自己保持心平氣和。（圖／Pexels@Ketut Subiyanto、@RF._.studio）

對許多爸媽來說，WTF 最令人費心的並不是繁忙的工作、做不完的家事，而是必須時時和孩子相處在一起，除了需要配合他們的線上課程共學外，隨著居家時間變長，小朋友也容易感到煩躁、無聊，這時親子間的磨擦勢必會增加，在父母不斷碎念、吼小孩的過程中，聲音也會逐漸沙啞、感到心力交瘁。

其實，很多時候是我們把自己逼得太緊了，越是希望每件事情操之在手，壓力自然會增大。雖然得 24 小時面對孩子，但也別忘了適時給自己一些放空、放鬆的時間，撥個 30 分鐘到一小時做些喜歡的事，像聽音樂、閱讀、追劇都是不錯的舒壓選擇；而在天氣越來越熱的情況下，也別忘了隨時補充水分滋養身心，保持心平氣和，多一點耐心和溝通，把負能量趕走。

3.作息大亂，過於彈性反而影響身心健康

→控制午睡時間、睡前小運動

▲作息大亂，過於彈性反而影響身心健康（圖／Pinterest）

歷經工作適應、陪伴孩子等混亂狀態後，想必原先的作息更是得全部「打掉重練」！以往每天有著固定的行程，各個時段都有待辦事項，我們也都得心應手，只是在家待久了，難免會有惰性，不必進公司打卡、上下班時間彈性，很容易讓人開始進入熬夜、晚起床等懶散又不健康的作息。

為了維持內外在的平衡，保有生活中的好習慣是非常重要的。以午休來說，在辦公室頂多只能休息一小時，以簡單的趴睡姿勢小憩片刻，現在則是隨時都能躺在床上，一個不注意可能兩三個小時就過去了，導致預計要完成的事情延後，變成「變相型」的加班，晚上也睡不著，日復一日惡性循環，無形中造成負擔。因此，除了養成自律的好習慣外，睡前做一些簡單的小運動，例如瑜伽、伸展、拉筋，不僅能加強身體代謝循環，對睡眠也有很大的幫助喔！

雖然不曉得疫情何時會趨緩，也不知道未來是否還會有別的變數，但對現階段的我們來說，乖乖待在家、減少出門次數，是對這個社會跟身邊所愛之人的責任！努力找出最適合自己的 WFH 方式，只要生活狀態平衡了，身心自然會隨之順暢舒爽！

延伸閱讀：

【辦公室健康】上班一整天眼睛好酸痛？適時休息多做眼球運動，顧好你的靈魂之窗



從 0 歲開始教！學習日本媽媽的聰明育兒術，養出不挑食有責任感的孩子



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/