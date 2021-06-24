「翹臀珍」BC透視裙配愛馬仕約會舊愛　51歲照樣耍辣體態驚人

記者鮑璿安／台北報導

美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克舊情復燃，轟動娛樂圈，日前「翹臀珍」現身比佛利山莊見舊愛，她身穿愛牌BRUNELLO CUCINELLI透視長裙，一雙長腿若隱若現火力全開，拎著HERMES（愛馬仕）柏金包，陷入愛河的模樣令人稱羨。

▲珍妮佛羅培茲現身比佛利山莊約會，身穿BC長版烏干紗長洋裝 。（圖／達志影像）

珍妮佛羅培茲與「小班」分手17年後復合，現身於比佛利山莊出席會議，「翹臀珍」身穿愛牌BRUNELLO CUCINELLI（BC） 長版烏干紗長洋裝，增添質感氣息，運用花卉刺繡與半透明布料打造飄逸風格，使得白皙長腿在行走之餘若隱若現，電力不減；珍妮佛羅培茲不忘手提愛馬仕鱷魚皮柏金包，舉手投足貴氣逼人。

▲珍妮佛羅培茲日前才穿著一件白色削肩背心亮相街頭 。（圖／CFP）

珍妮佛羅培茲年過50歲，身材維持得宜，日前才穿著一件白色削肩背心亮相街頭，展現纖細手臂線條，乍看與少女沒有差距，下身同樣穿著BC休閒褲，露出緊實中空腰部曲線十分吸睛。

▲品牌擅長以優雅剪裁和輕盈色系輔助造型 。（圖／品牌提供）

BC成為珍妮佛羅培茲愛牌早就不是秘密，多次出現在她的私服造型內，品牌擅長以優雅剪裁和輕盈色系輔助造型，不光是女裝，最新發佈的2022 春夏男裝系列以大美至簡為靈感，將西裝經過重新演繹，拆分在日常造型中。有西裝夾克作為主角，西裝褲線條則略顯柔和，搭配淺色調以及極淺的沙色，再到亞麻材質與初剪羊毛呢提升面料精緻度。





▲最新發佈的2022 春夏男裝系列以大美至簡為靈感 。（圖／品牌提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！