日系女孩必收的「3家代購」！從頭到腳一次全打包

文／Dappei

因為疫情的升溫，自從五月中旬之後，搭黨們應該都跟搭編一樣幾乎每天都在家，三餐都外送解決吧，但愛購物如搭編，還是放棄不了購物這件事！本篇搭編就是要來推薦平常會購買的代購帳號，大多都是代購日本品牌，服飾、飾品、鞋包類通通都有，疫情期間非常時期，不能出門逛街，那就代購平台追起來、日系品牌買起來！

# 1 @nikoichi_ii

nikoichi_ii 是搭編追蹤很久的賣家，代購的物品非常豐富多樣，從居家香氛、飾品到鞋類、包款、服飾，通通都幫你準備好，而現在服飾支線也有開通另一個帳號，搭黨們也可以去追蹤起來！

# 2 @mghotdog_27

mghotdog_27 是搭編近期最常買的代購之一，舉凡在日本火紅的各大女裝品牌，在上面都找得到！上新速度快，每個品牌的品項也都有許多選擇，代購價錢也非常合理，喜歡日系穿搭風格的搭黨一定會喜歡！

# 3 @2046_ringyear

2046_ringyear 有別於其他代購平台，偶爾會代購日本熱銷鞋款。這間也是搭編平常很常購買的一間代購，最近剛逢換季，許多日本品牌相繼釋出折扣，而經過搭編觀察，2046_ringyear 為價格最佛的一間代購，搭黨們千萬要收藏起來！

以上代購賣家大多也都有提供客製化代購功能，如果在頁面上都沒有找到自己喜歡的品牌或是商品，搭黨們也可以傳送欲購買的商品網址或是截圖請賣家們報價，但請記得詢價一定要有禮貌！

Dappei 結語：

這幾間代購就是陪伴搭編走過這些無法逛街的日子（太誇張），和搭編一樣喜歡日系風格的水水們這篇千萬要收藏！

文字編輯：chloe

圖片來源：IG@nikoichi_ii、@mghotdog_27、@2046_ringyear

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