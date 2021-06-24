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風・Luxury／碳纖維錶殼「織」出彩色格紋　HUBLOT雙軸陀飛輪炫目

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▲▼HUBLOT,RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲HUBLOT推出MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕錶，共有4種顏色款式。（圖／HUBLOT提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

18K金、白金、玫瑰金、鉑金等貴金屬與不鏽鋼材質一直是腕錶市場主流，逐步發展耐刮親膚的高科技精密陶瓷、輕盈的鈦金屬與鍛造碳、隨時間產生銅綠印記的青銅材質等，HUBLOT（宇舶）與RICHARD MILLE更變身為材質魔法師，不斷研發顏色紋理好看又兼顧輕巧耐用等特性，HUBLOT最新MP-09雙軸陀飛輪腕錶就讓人驚艷不已，3D立體碳纖維錶殼竟出現色彩鮮艷的格狀圖案，歸功於紡前染色紗（solution-dyed）技術。

▲▼HUBLOT,RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲HUBLOT綠色款MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕錶，6,213,000元。
 

HUBLOT MP-09雙軸陀飛輪腕錶的流線形錶殼製作過程複雜，任何曲線、轉角、傾斜式平面必須採用全新製程、工具到打磨處理，才能完美呈現加工碳纖維錶殼，再運用紡前染色紗技術，讓亮麗色彩能與黑色碳纖維合而為一，錶殼中層與底蓋則為鈦金屬材質，共有紅、藍、黃與綠色4種款式，指針、時標與複合橡膠錶帶各採用同色系設計相呼應，各限量8只。

▲▼HUBLOT,RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲HUBLOT黃色款MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕錶，6,213,000元。

不僅錶殼充滿科技感，HUBLOT MP-09雙軸陀飛輪腕錶搭載的HUB9009.H1.RA手動上鍊機芯也相當前衛，錶殼特別以傾斜設計搭配立體三面藍寶石鏡面，凸顯第一層框架一分鐘旋轉一圈、第二層框架則是30秒旋轉一圈的雙軸陀飛輪；瞬跳日期顯示也有巧思，由兩個半圓盤顯示。

▲▼HUBLOT,RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶限量50只，24,830,000元。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）
 

RICHARD MILLE也在材質與機芯設計追求革命性突破，限量50只的RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶的表殼材質Carbon TPT®️碳纖維，以及底板融合Carbon TPT®️碳纖維芯的蜂巢狀正交晶HAYNES®️214®️合金，均為製錶業獨家使用，特別是後者可承受超過攝氏955度的高溫與抗氧化性，是品牌不可缺的強悍特性。

▲▼HUBLOT,RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶的底板融合Carbon TPT®️碳纖維芯蜂巢狀正交晶HAYNES®️214®️合金。

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關鍵字：

風Luxury, HUBLOT, 宇舶, RICHARD MILLE

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