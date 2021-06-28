4間平價「高質感飾品」！極簡銀飾、串珠項鍊　戴上就和別人不一樣

文／Dappei

合適的飾品肯定可以讓整體穿搭更加分！想要有質感的飾品卻又怕價錢太高而無法下手？搭編幫各位搜刮了 4 間平價又實惠的「高質感特色飾品」，4 間都是不同的風格，也非常適合小資族群選購，一起來挑選心儀又獨特的飾品款式吧！

✔ THIS THING

THIS THING 主打 925 銀飾，在 IG 、蝦皮上都是聲量頗高的網拍，整體是偏簡約高質感路線，販售許多特色銀飾、金飾，商品不乏戒指、耳環、項鍊、手鍊等等一應俱全，在 THIS THING 肯定可以找到喜歡的飾品，也有開設現貨區，非常適合不想等待的搭黨選購，價格也都是以平價為主，小資女必須收藏起來！

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✔ KT's Room

KT's Room 的飾品來自韓國，風格走多元路線，舉凡流行的珍珠系列、渲染系列通通都有，也常會販售飾品組合，可以用相當平價的價格就能買到一整組飾品。除了飾品之外，也有其它小物，像是髮飾、梳子、帽款等等，商品多為現貨販售，可以迅速收到心儀的商品。喜歡繽紛、特殊款式的搭黨千萬要收藏！

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✔ LOOPBELOOP

近年來串珠飾品風行，想尋找特別的串珠飾品？那麼一定要把 LOOPBELOOP 加入口袋名單！全手工的客製化串珠飾品這裡應有盡有，項鍊、手環、吊飾等等，無論是想要色彩繽紛絢爛的串珠款式，或是氣質典雅的珍珠款式，通通都可以依自己的喜好進行客製化，甚至是長度和釦環、吊墜也都能自己選擇，價格也相當實惠，一起來打造專屬於自己獨一無二的串珠飾品吧！

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✔ 熠熠 yiyi

熠熠 yiyi 的風格屬於透明系昭和風，使用的媒材為來自日本的 UV 膠，同時也會搭配珍珠、貝殼、金箔、乾燥花等等的材料進行製作，飾品主要為耳環的多元設計，主打一對飾品能有多種戴法，飾品的形象照同樣令人賞心悅目，雖說是以耳環為主，不定時也會推出限量的戒指款式。儘管是高質感的手工飾品，價格方面仍是走平價實惠的小資路線，如果你剛好缺少獨具一格的耳環，那麼肯定要好好地從熠熠 yiyi 裡挑選最適合自己的特色飾品！

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Dappei 結語：

飾品真的能更襯托整體穿搭，達到畫龍點睛的效果。上述的精選飾品肯定能讓搭黨們滑到手酸，還能找到專屬自己的特殊款，只要用平價就能買到高質感飾品，小資族還不衝嗎！

文字編輯：Jen

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