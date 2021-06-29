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夏天穿「涼鞋」透透氣！運動風、綁帶4款必備　搭起來優雅不隨便

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲涼鞋穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

熱到快蒸發的夏季，加上偶有雷陣雨的突襲，一個促不及防鞋子就會被淋的全濕，這個時候就會開始後悔，為什麼出門的時候不穿「涼鞋」呢！涼鞋在熱帶氣候的國家是夏天必備品，解放被襪子悶著的腳丫，展露腳趾上繽紛的指彩，跟著 Dappei 挑選 4 款涼鞋，讓涼感穿搭輕輕鬆鬆！

＃Teva 綁帶涼鞋

第一雙介紹就是涼鞋界的翹楚 Teva，著名的 Original 系列中性又百搭，而今夏推出的織帶涼鞋則帶點性感，交錯複雜的綁帶可以修飾腳背，看起來更加纖細。就搭配性來講也很容易，白 TEE 與丹寧褲的經典造型，藉由綁帶涼鞋來作為點睛之筆。

▲涼鞋穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：

＃Dr. Martens 三條扣環寬帶涼鞋

由羅馬涼鞋改良而來的鞋款，寬帶設計延續 Dr. Martens 的個性感，金屬扣環彰顯龐克氣質，而稍有高度的鞋底可以拉長身形比例。若想要將焦點凝聚在深色涼鞋上，可以搭配白色系的吊帶褲，增添俏皮淘氣的小男孩氣息！除了三孔、八孔馬汀鞋之外，此款 Gryphon 涼鞋也不要錯過！

▲涼鞋穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：

＃UNIQLO U 復古運動涼鞋

由 UNIQLO U 系列所推出的復古運動涼鞋（僅限網路商店和部分店面販售），透過 Christophe Lemaire 設計團隊所研發，鞋面的夾腳拖和腳踝繫帶為設計重點，採用親膚柔軟材質、可調整鬆緊的魔鬼氈，長時間走路也不易疲累。簡潔俐落的外型讓不論搭配褲裝或裙裝都合適，而粗繫帶也讓風格中帶點 Boyish Style。

▲涼鞋穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：

＃一字細帶繞踝平底涼鞋

簡約的一字細帶讓視線集中在腳踝的迷人線條之處，塗上一抹紅的指彩既優雅又性感，而厚底增高的設計是小隻女不可或缺的，讓你即便身穿長洋裝也不會有落地的窘境！

▲涼鞋穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：

Dappei 結語：

一整天若是穿著濕答答的鞋子，那天心情真的不會是普通的差，所以涼鞋一定是鞋櫃裡必備的單品，而且以上 4 款的涼鞋怎麼搭都不會過於隨意，上班上學都合適！

文字編輯：Fang

涼鞋也可以很 outdoor！Dr. Martens「中性、厚底涼鞋」連工裝也能輕鬆搭配，女孩們也能甜酷一夏！

「平底涼鞋」也能增高、顯瘦！解析楊丞琳、曾之喬等女星如何穿出不同，綁帶款這樣製造「黃金比例」

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 鞋子, 涼鞋

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