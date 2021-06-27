NB327燕麥白新色美翻！「4雙夏季爆款鞋」立體樂高小白鞋必敗

▲話題鞋款一次看。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安 ／綜合報導

炎炎夏日最需要腳上單品來吸睛一番，近期運動品牌紛紛展開聯名，像是New Balance 與加州新銳時裝品牌 STAUD的合作，帶來超消暑配色57/40 與 327鞋款；或是熱議不斷的LEGO® Superstar球鞋，外觀延續經典黑與白配色鞋身，以立體的樂高凸顯經典三條線設計，簡直是必搶爆款！

New Balance 與加州新銳時裝品牌 STAUD聯名

▲57/40 鞋款以嫩綠與鮮黃配色展現夏日清新。

▲327 以經典燕麥白搭配天空藍 （八月上市）。

New Balance 與加州新銳時裝品牌 STAUD 發表第三波聯名「SUMMER COLLECTION」跑鞋與服飾系列，融入了網球與拳擊元素，首次採不分性別設計的 57/40 與 327鞋款，以輕盈活潑的撞色效果大勢歸來，327 以經典燕麥白搭配天空藍調拼接出高雅氣質；而 57/40 鞋款則以一襲嫩綠與鮮黃配色展現夏日清新。

LEGO® Superstar球鞋

▲LEGO® Superstar球鞋預計7月2日開賣。

adidas Originals 與LEGO的驚喜合作真的實體化，打造出LEGO® Superstar球鞋，外觀延續經典黑與白配色鞋身，以立體的樂高凸顯經典三條線設計、標誌性貝殼鞋頭與鞋跟標誌，全都融入了樂高積木趣味性的特點與元素重新詮釋，鞋面縫線也以幾何呈現樂高拼接細節，鞋舌上搶眼的金色三葉標誌成為獨特外觀上最吸睛的亮點。

ASICS X CHUMS聯名

▲ASICS X CHUMS聯名系列，AARON鞋款與童鞋CORSAIR MINI。

本次ASICS X CHUMS聯名系列以戶外活動為靈感，以CHUMS標誌性的紅色為主調進行設計，其中AARON鞋款更運用左右不對稱的手法，將具有辨識度的品牌標誌以滿印的形式與鞋款結合，配合耐磨橡膠大底，詮釋CHUMS戶外美學和實用主義。

Reebok AZTEC II復刻第一代OG配色

▲Reebok將1983年的AZTEC II鞋型加冕1979年的AZTEC OG配色。

Reebok將1983年的AZTEC II鞋型加冕1979年的AZTEC OG配色，用高彩度的藍、黃、紅搭配，呈現出搶眼的撞色視覺。同時保留AZTEC II的經典細節，運用仿舊麂皮搭配透氣尼龍面料來突顯鞋面層次感，再加上雙EVA中底、鞋身流線弧度，以及斜切式後跟設計等，營造出濃濃的OLD SCHOOL風格。